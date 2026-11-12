کپی پیوندچاپ0 دیدگاه21 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سلامت فیلم<<سلامت فیلم آسپرینآموزش گرفتن دست مقابل دهان هنگام عطسه کردن تعداد بازدید: ۵ تعداد بازدید: ۵ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201518 | 21 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۶:۳۲ | 12 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن روش آموزش گرفتن دست مقابل دهان هنگام عطسه کردن که به کودکان چینی برای جلوگیری از انتقال بیماری آموزش داده میشود را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201518/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:انتقال بیماریآسپرینعطسه کردنآموزش به کودک مطالب مرتبطچهکسانی باید واکسن آنفلولانزا بزنند؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸عطسه محسن یگانه وسط اجرای آهنگ در کنسرت!تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۱/۱۷هشدار: این مدلی عطسه نکنید!تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۰/۰۴اگر جلوی عطسه را بگیریم چه میشود؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰مغز چطور فرمان عطسه یا سرفه می دهد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹آیا عطسه با چشم باز خطری ندارد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ماجرای بازیکنی که با عطسه شدید مصدوم شد!تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۱۶۵ خطر جدی نگهداشتن عطسهتاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۰۷بلاهایی که با نگه داشتن عطسه سر بدنتان میآیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۰۲عطسه نایاب ترین ببر جهانتاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲حساسیت و عطسه را با این روش درمان کنیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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