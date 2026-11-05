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کد خبر: 100000689 411 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

آرزوی شیرین دانش آموز عشایری

آرزوی شیرین دانش آموز عشایری برای پزشک شدن و درمان پدرش را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:پزشکدانش آموزعشایرپدر و دختر

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