کپی پیوندچاپ0 دیدگاه411 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سلامت فیلم<<سلامت فیلم کد خبر: 100000689 | 411 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۰۸:۲۴ | 5 November 2026 نبض خبرآرزوی شیرین دانش آموز عشایری آرزوی شیرین دانش آموز عشایری برای پزشک شدن و درمان پدرش را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/100000689/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:پزشکدانش آموزعشایرپدر و دختر گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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