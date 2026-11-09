||11:05
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرواکنش کیم جونگ اون به مجسمه عجیبش
0 دیدگاه24 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200728 24 بازدید تاریخ انتشار:

آسپرین

چه‌کسانی باید واکسن آنفلولانزا بزنند؟

با اوج گیری فصل شیوع آنفولانزا این پرسش مطرح است که چه‌کسانی باید واکسن آنفلولانزا بزنند؟ پاسخ محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان را می‌بینید و می‌شنوید.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4200728/

برچسب‌ها:
واکسن آنفولانزاآنفولانزاویدیوآسپرینمحمدرضا ظفرقندی

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.