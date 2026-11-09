آرزوی شیرین دانش آموز عشایری آرزوی شیرین دانش آموز عشایری برای پزشک شدن و درمان پدرش را می‌بینید و می‌شنوید.

ارتباط الگوهای غذایی با کاهش خطر بیماری قلبی پس از سرطان با پیشرفت تشخیص و درمان سرطان، افراد بیشتری سال‌ها پس از بیماری زندگی می‌کنند. در این دوره، مر…