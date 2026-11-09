کپی پیوندچاپ0 دیدگاه24 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سلامت فیلم<<سلامت فیلم تعداد بازدید: ۳ کد خبر: 4200728 | 24 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۰۹:۳۳ | 9 November 2026 آسپرینچهکسانی باید واکسن آنفلولانزا بزنند؟ با اوج گیری فصل شیوع آنفولانزا این پرسش مطرح است که چهکسانی باید واکسن آنفلولانزا بزنند؟ پاسخ محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200728/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:واکسن آنفولانزاآنفولانزاویدیوآسپرینمحمدرضا ظفرقندی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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