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ویدیوی تکان دهنده از کارخانه تولید پفک

تعداد بازدید: ۳۲۴
کد خبر: 4201801 990 بازدید تاریخ انتشار:
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کد ویدیو

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ویدیوی تکان دهنده از کارخانه تولید پفک که به بدترین و غیربهداشتی ترین شکل ممکن پفک تولید می‌شود در فضای مجازی خبرساز شده است. وزارت بهداشت وعده پیگیری این ماجرا را داده است. این ویدیو را ببیینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.

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برچسب‌ها:
پفکویدیونبض خبر

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۰
رضویکشور اتصال: IR

بهداشت همه تولیدکنندگان مواد غذایی را موظف به نصب دوربین در فرایند تولید و نسبت به مانیتورینگ انها اقدام کند

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