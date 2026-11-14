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ویدیوی تکان دهنده از کارخانه تولید پفک که به بدترین و غیربهداشتی ترین شکل ممکن پفک تولید می‌شود در فضای مجازی خبرساز شده است. وزارت بهداشت وعده پیگیری این ماجرا را داده است. این ویدیو را ببیینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.