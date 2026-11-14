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نشست سرنوشتساز ترامپ، پوتین و شی درباره ایران؟
مشاور سابق اوباما نشست رهبران آمریکا، چین و روسیه را نقطه عطفی در ارتباط با تصمیمگیری در مورد جنگ ایران دانست.
مشاور سابق اوباما نشست رهبران آمریکا، چین و روسیه را نقطه عطفی در ارتباط با تصمیمگیری در مورد جنگ ایران دانست.
به گزارش تابناک، ولی نصر، مشاور سابق اوباما گفت: نقطه عطف بعدی و زمان تصمیمگیری مهم در گفتوگوهای مربوط به جنگ ایران، نشست سهجانبه دونالد ترامپ، شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین خواهد بود.
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