به گزارش تابناک؛ مریم عبدالله‌پور با پیروزی ۶ بر ۲ و ۲ بر صفر مقابل سیلوانا مایارا کاردوسو فرناندس از برزیل در دیدار فینال، عنوان قهرمانی مسابقات پاراتکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کره جنوبی را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد.