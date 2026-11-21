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مریم عبداللهپور طلایی شد
مریم عبداللهپور با شکست نماینده برزیل در دیدار فینال، به مدال طلای مسابقات پاراتکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ دست یافت.
به گزارش تابناک؛ مریم عبداللهپور با پیروزی ۶ بر ۲ و ۲ بر صفر مقابل سیلوانا مایارا کاردوسو فرناندس از برزیل در دیدار فینال، عنوان قهرمانی مسابقات پاراتکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کره جنوبی را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد.
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