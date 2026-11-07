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تابناک
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امیرحسین زارع، بهترین آزادکار جهان شد

براساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، امیرحسین زارع بهترین آزادکار جهان شناخته شد.

کد خبر: 4200426تاریخ انتشار: 1179 بازدید۰

امیرحسین زارع
به گزارش  تابناک، اتحادیه جهانی کشتی امروز در پستی در اینستاگرام خود از انتخاب امیرحسین زارع به عنوان بهترین آزادکار مسابقات جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.

امیرحسین زارع آزادکار ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان در رقابت‌های جهانی قزاقستان موفق به کسب مدال طلا شد‌.

زارع در این مسابقات ۴۲ امتیاز کسب کرد و هیچ امتیازی به حریفان خود نداد.

او توانست حریفانی از هند، جامائیکا، آمریکا و روسیه را مغلوب کرده و طلای جهان را کسب کند.

امیرحسین زارع

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برچسب ها

کشتی آزادمسابقات جهانیقهرمانی جهانکشتی گیر ایرانیامیرحسین زارع

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