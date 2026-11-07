امیرحسین زارع، بهترین آزادکار جهان شد



به گزارش تابناک، اتحادیه جهانی کشتی امروز در پستی در اینستاگرام خود از انتخاب امیرحسین زارع به عنوان بهترین آزادکار مسابقات جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.



امیرحسین زارع آزادکار ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان در رقابت‌های جهانی قزاقستان موفق به کسب مدال طلا شد‌.



زارع در این مسابقات ۴۲ امتیاز کسب کرد و هیچ امتیازی به حریفان خود نداد.



او توانست حریفانی از هند، جامائیکا، آمریکا و روسیه را مغلوب کرده و طلای جهان را کسب کند.

