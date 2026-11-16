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احتمال دیدار ترامپ با کیم جونگ اون در جریان سفر به چین
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ممکن است در جریان سفر خود به آسیا با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی نیز دیدار کند.
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود با کیم جونگ اون دیدار کرده بود.
ترامپ در جمع خبرنگاران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در دیدار با شی جینپینگ از او درخواست خواهد کرد که خرید نفت از ایران را متوقف کند؟ با طفرهاز پاسخ گفت: «من هرچه خودم بخواهم از او درخواست خواهم کرد. شما لازم نیست بدانید.»
بنا بر این گزارش، ترامپ در جریان سفر به چین قرار است با «شی جینپینگ» رئیسجمهور این کشور و همچنین «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در نشستی سه جانبه دیدار داشته باشد.
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