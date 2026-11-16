||20:24
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرروزی ۳۰ دقیقه هیچ‌کاری نکنید!
624بازدید

احتمال دیدار ترامپ با کیم جونگ اون در جریان سفر به چین

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ممکن است در جریان سفر خود به آسیا با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی نیز دیدار کند.

کد خبر: 4202356تاریخ انتشار: 624 بازدید

ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود با کیم جونگ اون دیدار کرده بود.

ترامپ در جمع خبرنگاران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در دیدار با شی جین‌پینگ از او درخواست خواهد کرد که خرید نفت از ایران را متوقف کند؟ با طفره‌از پاسخ گفت: «من هرچه خودم بخواهم از او درخواست خواهم کرد. شما لازم نیست بدانید.»

بنا بر این گزارش، ترامپ در جریان سفر به چین قرار است با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور این کشور و همچنین «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در نشستی سه جانبه دیدار داشته باشد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

آمریکاکره شمالیرهبر کره شمالیکیم جونگ اونترامپچین 

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.