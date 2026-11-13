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ترامپ کدام را ترجیح می‌دهد؟ بن سلمان یا بن زاید!

ترامپ از پاسخ صریح به این پرسش که اگر هم‌زمان تماس‌هایی از سوی ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات دریافت کند، پاسخگوی کدام‌یک خواهد بود، طفره رفت و آن را مایه دردسر دانست.

کد خبر: 4201616تاریخ انتشار: 231 بازدید۰

ترامپ
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ در جریان گفتگو با شبکه «سالم نیوز» و در پاسخ به پرسش مجری برنامه، مبنی بر اینکه «اگر هم‌زمان تلفن‌های دفتر بیضی زنگ بخورد و یکی از خطوط متعلق به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، و دیگری متعلق به محمد بن زاید، حاکم امارات باشد، نخست به کدام تماس پاسخ می‌دهید؟» ، از پاسخ مستقیم خودداری کرد.

ترامپ در واکنش گفت: «خب، نمی‌خواهم به این سوال پاسخ دهم؛ چرا که مرا با یکی از آن‌ها دچار دردسر بزرگی خواهد کرد.»

وی ضمن توصیف هر دوی آن‌ها به عنوان «دوستان و شخصیت‌های بزرگ» ، مجدداً تأکید کرد که پاسخ به این پرسش دردسر زیادی برایش به همراه خواهد داشت.

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برچسب ها

آمریکاعربستاناماراتترامپبن سلمانشیخ محمد بن زاید

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