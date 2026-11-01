||13:47
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت طلا و سکه امروز 12 آبان/ فرصت برای خرید طلا و سکه در روز اصلاحی!
29520بازدید

شرط امارات برای کاهش تنش در منطقه

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تأکید کرد که این کشور خواهان دور جدید درگیری‌های نظامی در منطقه نیست.

کد خبر: 100000063تاریخ انتشار: 29520 بازدید

۱۷۲۶۸۳۳۸۰

به گزارش تابناک؛ «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با اشاره به اینکه اعتماد بین کشورهای عربی و ایران خدشه‌دار شده است، تأکید کرد: امارات خواهان دور جدید درگیری‌های نظامی در منطقه نیست.

وی با اشاره به اینکه امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم وابسته است، گفت: امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند یک سیستم به هم پیوسته است، هر آنچه بر هر یک از این کشورها تأثیر بگذارد، بر امارات نیز تأثیر خواهد گذاشت و ثبات منطقه نیازمند حفاظت آن در برابر تشدید تنش‌ها و تضمین آزادی دریانوردی در مسیرهای دریایی است.

این مقام اماراتی بدون اشاره به تداوم تجاوزات آمریکا و محاصره دریایی علیه ایران، بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تأکید کرد.
منبع: ایرنا

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

اماراتانور قرقاشدرگیری های نظامیمحاصره دریایی

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

حمید۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۰:۰۵

اگر مجددا جنگ شعله ور شد بايد برجها و نمادهای امارات را بسوزاند تا بفهمند کت تن کیست.

احمد۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۹:۱۵

باهر کسی باید مثل خودش باشی اینها چیزی بهاسم شرف ندارند واین مسله است که باید حل شود

عاضق ایران۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۴۰

ما مردم ایران فراموش نمی‌کنیم اولین عاملان نفاق در منطقه عربستان و امارات بودند از یک سو عربستان چشم بخاک ایران خصوصا اهواز و جنوب ایران داشت و امارات همیشه آهنگ مطالبه ۳ جزایر ایرانی داشت!!! حتی در این جنگ اخیر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران خشنود بودید و عربستان شخص بن سلمان تلویحی آمریکا را تشویق میکرد پس نتیجتآ خفه شید

Mohebi۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۳:۳۳

این امارات بایدجزایران بکنیم.

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۲:۳۲

غیر از عمان - بقیه عربها دشمن ایران هستند

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۲:۳۲

غیر از عمان - بقیه عربها دشمن ایران هستند

قلمراد۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۲:۱۱

بدترین و مرموزترین کشور عربی منطقه

حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۱:۵۵

در دور بعدی درگیری ها اسرائیل دوم درمنطقه (امارات)باید بیشتر مورد نوازش قرار بگیرد .............

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۱:۲۹

اون موقع که پای آمریکا و اسرائیل را به منطقه خلیج فارس باز کردن باید میزدیم توی دهنشون که الان بعد از این همه خسارتی که به کشورمون وارد کردن نیان برای ما شرط بذارن. واقعا فکر میکنن عددی هستن؟

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۲۹

متاسفانه امارات بازیگر بسیار بد منطقه بوده و با اینکار لطمه های زیادی به همسایگان وارد کرده است

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.