شرط امارات برای کاهش تنش در منطقه

به گزارش تابناک؛ «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با اشاره به اینکه اعتماد بین کشورهای عربی و ایران خدشه‌دار شده است، تأکید کرد: امارات خواهان دور جدید درگیری‌های نظامی در منطقه نیست.



وی با اشاره به اینکه امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم وابسته است، گفت: امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند یک سیستم به هم پیوسته است، هر آنچه بر هر یک از این کشورها تأثیر بگذارد، بر امارات نیز تأثیر خواهد گذاشت و ثبات منطقه نیازمند حفاظت آن در برابر تشدید تنش‌ها و تضمین آزادی دریانوردی در مسیرهای دریایی است.



این مقام اماراتی بدون اشاره به تداوم تجاوزات آمریکا و محاصره دریایی علیه ایران، بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تأکید کرد.

منبع: ایرنا