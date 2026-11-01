شرط امارات برای کاهش تنش در منطقه
مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تأکید کرد که این کشور خواهان دور جدید درگیریهای نظامی در منطقه نیست.
به گزارش تابناک؛ «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با اشاره به اینکه اعتماد بین کشورهای عربی و ایران خدشهدار شده است، تأکید کرد: امارات خواهان دور جدید درگیریهای نظامی در منطقه نیست.
وی با اشاره به اینکه امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم وابسته است، گفت: امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند یک سیستم به هم پیوسته است، هر آنچه بر هر یک از این کشورها تأثیر بگذارد، بر امارات نیز تأثیر خواهد گذاشت و ثبات منطقه نیازمند حفاظت آن در برابر تشدید تنشها و تضمین آزادی دریانوردی در مسیرهای دریایی است.
این مقام اماراتی بدون اشاره به تداوم تجاوزات آمریکا و محاصره دریایی علیه ایران، بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تأکید کرد.
منبع: ایرنا
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نظرات بینندگان
اگر مجددا جنگ شعله ور شد بايد برجها و نمادهای امارات را بسوزاند تا بفهمند کت تن کیست.
باهر کسی باید مثل خودش باشی اینها چیزی بهاسم شرف ندارند واین مسله است که باید حل شود
ما مردم ایران فراموش نمیکنیم اولین عاملان نفاق در منطقه عربستان و امارات بودند از یک سو عربستان چشم بخاک ایران خصوصا اهواز و جنوب ایران داشت و امارات همیشه آهنگ مطالبه ۳ جزایر ایرانی داشت!!! حتی در این جنگ اخیر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران خشنود بودید و عربستان شخص بن سلمان تلویحی آمریکا را تشویق میکرد پس نتیجتآ خفه شید
این امارات بایدجزایران بکنیم.
غیر از عمان - بقیه عربها دشمن ایران هستند
غیر از عمان - بقیه عربها دشمن ایران هستند
بدترین و مرموزترین کشور عربی منطقه
در دور بعدی درگیری ها اسرائیل دوم درمنطقه (امارات)باید بیشتر مورد نوازش قرار بگیرد .............
اون موقع که پای آمریکا و اسرائیل را به منطقه خلیج فارس باز کردن باید میزدیم توی دهنشون که الان بعد از این همه خسارتی که به کشورمون وارد کردن نیان برای ما شرط بذارن. واقعا فکر میکنن عددی هستن؟
متاسفانه امارات بازیگر بسیار بد منطقه بوده و با اینکار لطمه های زیادی به همسایگان وارد کرده است
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