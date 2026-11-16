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ماجرای مرگ مشکوک دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی

مرگ مشکوک سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، پس از انتقال او از مدرسه به خانه رقم خورد؛ حادثه‌ای تلخ که جزئیات آن همچنان در دست بررسی است.

کد خبر: 4202177تاریخ انتشار: 810 بازدید

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به گزارش تابناک؛ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، در حادثه‌ای تلخ و تکان‌دهنده جان خود را از دست داد. حادثه‌ای که بنا بر روایت‌های منتشرشده، پس از اطلاع مسئولان مدرسه از موضوعی درباره زندگی شخصی این دانش‌آموز به پدرش و انتقال او از مدرسه به خانه رخ داده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، روز ۲۳ آبان‌ماه، مدیر و معاونان مدرسه موضوعی را با عنوان علت ارتباط شخصی به پدر سوگند اطلاع می‌دهند. گفته می‌شود پس از این اتفاق، پدر سوگند حدود ساعت ۸: ۴۵ صبح به مدرسه مراجعه کرده و دخترش را با خود به خانه می‌برد.

طبق روایت‌های منتشرشده، پس از ورود به خانه میان پدر و دختر درگیری رخ می‌دهد و حدود ساعت ۹ صبح، پدر سوگند او را از پنجره طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب می‌کند. این دختر نوجوان در پی این حادثه جان خود را از دست می‌دهد.

در روایت‌های غیررسمی از دوست وهمکلاسی سوگند، انگیزه این جنایت به موضوع ارتباط عاطفی سوگند و داشتن دوست‌پسر نسبت داده شده است؛ با این حال، علت دقیق وقوع این حادثه و انگیزه متهم هنوز از سوی مراجع قضایی به‌طور رسمی اعلام نشده است.

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اما روایت همکلاسی‌های سوگند از آخرین لحظات حضور او در مدرسه نیز ابعاد تلخ‌تری به این حادثه بخشیده است. بنا بر گفته‌های منتسب به همکلاسی‌های او، سوگند هنگام خروج از کلاس و پیش از رفتن به خانه، خطاب به دوستانش گفته بود: «دیگه شماها من رو نمی‌بینید.»

این جمله اکنون به یکی از تلخ‌ترین بخش‌های روایت مرگ این دختر نوجوان تبدیل شده است؛ دختری که تنها ۱۶ سال داشت و بنا بر روایت‌های منتشرشده، پیش از وقوع حادثه نیز از واکنش پدرش نسبت به موضوع مطرح‌شده در مدرسه ابراز نگرانی کرده بود.

با وجود انتشار روایت‌های متعدد درباره چگونگی وقوع این حادثه، تاکنون جزئیات رسمی درباره روند رسیدگی قضایی و انتظامی، انگیزه قتل و ابعاد احتمالی مسئولیت افراد مرتبط با این پرونده منتشر نشده است.

منبع: رکنا


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قتلکرمانشاهمرگ مشکوک

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