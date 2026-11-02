قتل فجیع ۲ برادر در محل کارشان

به گزارش تابناک؛ آذرماه سال ۱۴۰۰ خانواده ۲ برادر جوان با مراجعه به کلانتری ۱۷ نصیرآباد شهریار ناپدید شدن مرموز آنها را گزارش کردند.



بررسی‌های اولیه نشان ‌داد این دو برادر صاحب یک کارگاه صنعتی در روستای دهشاد شهریار هستند و روز حادثه یکی از آنها که در کارگاه حضور داشت، با برادر دیگرش تماس گرفته و از او خواسته بود هرچه زودتر خودش را به آنجا برساند. برادر دوم نیز با وانت‌پیکان خود راهی کارگاه شده بود، اما پس از آن، هیچ‌کدام از آنها به خانه بازنگشتند.



کشف جسد دو برادر در چاه

با ثبت شکایت، رسیدگی به پرونده در دستورکار کارآگاهان قرار گرفت. مأموران با حضور در کارگاه، آثار خون را روی در و کف اتاق نگهبانی مشاهده کردند. بررسی‌های تخصصی مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی و تشخیص هویت با حضور مقام قضایی ادامه یافت و کارآگاهان با دنبال کردن رد خون، به ورودی یک حلقه چاه عمیق در محوطه کارگاه رسیدند.



با حضور عوامل آتش‌نشانی، جسد یکی از برادران از داخل چاه بیرون کشیده شد، اما عمق زیاد و حجم آب موجود در آن، امکان ادامه عملیات برای یافتن برادر دیگر را دشوار کرده بود. در ادامه تحقیقات مشخص شد وانت‌پیکان برادر دوم در محدوده کلانتری گلدسته شهرستان اسلامشهر کشف شده است. سرانجام با تخلیه کامل آب چاه به عمق تقریبی ۶۰متر، جسد دومین برادر نیز پیدا شد.



شناسایی یکی از قاتلان با دوربین مداربسته و دستگیری آنها

کارآگاهان در ادامه تحقیقات، دوربین‌های مداربسته مسیرهای منتهی به کارگاه و محل کشف خودرو را بازبینی کردند. تصاویر به‌دست‌آمده، ۲ جوان را در داخل وانت نشان می‌داد و بررسی‌های بیشتر نیز از سرقت اموالی از کارگاه حکایت داشت. در جریان اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیس، یکی از متهمان به نام امیر شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.



امیر در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرد که پیش از حادثه کارگاه را شناسایی کرده و موضوع سرقت را با ۲ نفر از دوستانش در میان گذاشته بود. به گفته او، هر سه نفر بامداد ۹ آذر وارد کارگاه شدند و هنگام سرقت آهن‌آلات، یکی از برادران متوجه حضور آنها شد. سارقان در جریان درگیری، با سلاح سرد او را مجروح کردند، دست‌وپایش را بستند و در اتاق نگهبانی حبس کردند. مرد جوان با وجود جراحات، توانست با تلفن‌همراه خود، برادرش را از حضور سارقان مطلع کند.



با ورود برادر دوم به کارگاه با وانت‌پیکان، سارقان با کمین در پشت در کارگاه او را نیز غافلگیر و مجروح کردند. متهم در اعترافات خود گفت که در ادامه، هر دو برادر را به داخل چاه آب کارگاه انداختند و سپس با وانت‌پیکان از محل گریختند.



پس از اعتراف متهم و دریافت نیابت قضایی، کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه، سعید و میثم، دو متهم دیگر پرونده را نیز در تهران دستگیر کردند.



اتهامات ۳ قاتل در کیفرخواست

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. براساس کیفرخواست، سعید به مباشرت در قتل یکی از برادران و مشارکت در قتل دومین برادر متهم شد. میثم هم با اتهام مشارکت در یک قتل و معاونت در قتلی دیگر روبه‌روست. امیر هم معاون در قتل دو برادر شناخته شد.



۳ متهم با اتهامات مشارکت در سرقت مقرون به آزار، مشارکت در جنایت بر میت و مشارکت در اخفای اجساد مقتولین هم روبه‌رو شدند.



من ۱۶ ساله بودم؛ فریبم دادند

در این جلسه محاکمه در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران، اولیای دم درخواست قصاص عامل یا عاملان جنایت را مطرح کرده و متهمان هم در دفاعیات خود قتل را گردن یکدیگر انداختند.



سعید گفت: نقشه این سرقت را امیر طراحی کرد. امیر دوست میثم بود و از طریق او من هم قبول کردم در سرقت با آنها همراه شوم. من بچه تهران هستم و آن‌زمان ۱۶ سال داشتم‌. امیر گفته بود دو برادر در این گاراژ هستند که با دیدن برق قمه می‌توانیم از آنجا سرقت کنیم. بعد فهمیدیم به‌دلیل خصومت شخصی با مقتولان این نقشه را کشیده بود. وقتی وارد گاراژ شدیم، مهدی آنجا بود که ماجرا را به برادرش اصغر اطلاع داد.



وی ادامه داد: آنها به ما گفتند داخل اتاقک برویم تا صحبت کنیم. قرار بود پول بدهند و ما سرقت نکنیم. امیر مدام می‌گفت چهره‌اش را دیده‌اند و باید آنها را بزنم. من هم با قمه یک ضربه به گردن اصغر زدم. بعد پایم به سیم بخاری گیر کرد و برق رفت. همه جا تاریک بود. به سمت مهدی رفتم و او را هم زدم. بعد از قتل، امیر گفت چاهی اینجا هست که جسدها را داخلش بیندازیم.



قرار نبود کسی را بکشیم

در ادامه میثم در جایگاه ایستاد و گفت: وقتی سعید به گردن اصغر ضربه زد، من قمه را از دست امیر گرفتم و چند ضربه به دست و پای اصغر زدم. بعد هم بوی خون حالم را بد کرد و از اتاقک بیرون رفتم.



امیر آخرین متهمی بود که در جایگاه ایستاد و با رد اتهاماتش گفت: من با میثم برای سرقت صحبت کردم و قرار نبود کسی را بکشیم.





صدور حکم و نقض آن در دیوان عالی کشور

پس از رسیدگی به این پرونده قضات سعید را به دو بار قصاص و میثم و امیر را به حبس محکوم کردند. این رأی در دیوان عالی کشور نقض شد تا سن سعید و درکش از قتل‌ها بررسی شود. همچنین باید مشخص شود کدام‌یک از ضربه‌هایی که به اصغر وارد شده، کشنده بوده است. به این ترتیب متهمان دیروز پای میز محاکمه ایستادند.

انگشت اتهام قاتلان به سوی یکدیگر



در این جلسه اولیای دم برای متهمان درخواست قصاص و اشد مجازات کردند.



سعید در این جلسه گفت: آن شب مواد کشیده بودم. قمه‌ها دست امیر بود و او آن را به ما داد تا برای احتیاط پیش ما باشد. وقتی وارد شدیم، مهدی متوجه حضورمان شد و بیرون از اتاقک آمد. به سمتش رفتیم که وارد اتاقک شد و با برادرش تماس گرفت. وقتی اصغر آمد، از دو برادر جای گاوصندوق را پرسیدیم که گفتند اینجا پولی ندارند.



وی افزود:‌ پای من به سیم خورد و برق قطع شد. امیر می‌گفت آنها را بزنید، ما را شناختند، که ضربه زدیم. من و میثم قمه داشتیم. امیر گفت آنها را داخل چاه بیندازیم. وقتی داشتیم اصغر را سمت چاه می‌بردیم هوشیار بود که چند ضربه دیگر به او زدم.



میثم هم در دفاعیاتش اظهار داشت: امیر طراح سرقت بود. گفته بود در کارگاه یک گاوصندوق پر از پول است. من ضربه‌ای که کشنده باشد نزدم.



امیر هم با تکرار دفاعیات قبلی خود منکر معاونت در قتل شد.



پس از دفاعیات متهمان، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

منبع: همشهری آنلاین