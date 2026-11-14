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تقابل دیدنی پائیز و زمستان|روستای رندان کن سولقان

تقابل تماشایی رنگ‌های پاییزی درختان با سپیدی زمستان در روستای رندانِ کن‌وسولقان، منظره‌ای چشم‌نوازی را خلق کرده است.

کد خبر: 4201843تاریخ انتشار: 99 بازدید

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به گزارش تابناک؛ تقابل تماشایی رنگ‌های پاییزی درختان با سپیدی زمستان در روستای رندانِ کن‌وسولقان، منظره‌ای چشم‌نواز و کم‌نظیر از هم‌نشینی دو فصل در دل طبیعت پایتخت خلق کرده است.

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برچسب ها

زمستانکنسولقانپائیز

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