تقابل تماشایی رنگ‌های پاییزی درختان با سپیدی زمستان در روستای رندانِ کن‌وسولقان، منظره‌ای چشم‌نوازی را خلق کرده است.

تقابل دیدنی پائیز و زمستان|روستای رندان کن سولقان

به گزارش تابناک؛ تقابل تماشایی رنگ‌های پاییزی درختان با سپیدی زمستان در روستای رندانِ کن‌وسولقان، منظره‌ای چشم‌نواز و کم‌نظیر از هم‌نشینی دو فصل در دل طبیعت پایتخت خلق کرده است.