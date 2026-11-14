99بازدید
تقابل دیدنی پائیز و زمستان|روستای رندان کن سولقان
تقابل تماشایی رنگهای پاییزی درختان با سپیدی زمستان در روستای رندانِ کنوسولقان، منظرهای چشمنوازی را خلق کرده است.
به گزارش تابناک؛ تقابل تماشایی رنگهای پاییزی درختان با سپیدی زمستان در روستای رندانِ کنوسولقان، منظرهای چشمنواز و کمنظیر از همنشینی دو فصل در دل طبیعت پایتخت خلق کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.