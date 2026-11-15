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تصاویر ادای احترام به ابی در ایران را ببینید!
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در افتتاحیه شوی استعدادیابی «صحنه» که در ادامه رئالیتی شو «صداتو» با ابعاد بزرگتر توسط همان گروه ساخته شده، با اجرای گروهی آهنگ «قصه عشق» ابراهیم حامدی به ادای احترام به این خواننده پرداخته شده است. این بخش را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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