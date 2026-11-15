||20:45
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرکیفر خواست پرونده قتل دختر جوان در مشهد صادر شد
1035 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم

نبض خبر

تصاویر ادای احترام به ابی در ایران را ببینید!

تعداد بازدید: ۲۸۷
کد خبر: 4202096 1035 بازدید تاریخ انتشار:
دانلود ویدیو

کد ویدیو

برای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.

در افتتاحیه شوی استعدادیابی «صحنه» که در ادامه رئالیتی شو «صداتو» با ابعاد بزرگ‌تر توسط همان گروه ساخته شده، با اجرای گروهی آهنگ «قصه عشق» ابراهیم حامدی به ادای احترام به این خواننده پرداخته شده است. این بخش را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4202096/

برچسب‌ها:
ویدیوشبنم مقدمیصحنهنبض خبرفرزاد فرزینمحمد علیزادهابراهیم حامدیابیصداتو

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.