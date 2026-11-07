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کد خبر: 4200388 198 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

فرزاد فرزین با سفینه به کنسرت آمد!

ورود جالب فرزاد فرزین در شب اول کنسرت تهرانش با سفینه فضایی را می‌بینید.

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برچسب‌ها:کنسرتویدیونبض خبرفرزاد فرزین

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