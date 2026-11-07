فرزاد فرزین با سفینه به کنسرت آمد!

شروین حاجی‌پور: منتقدانم را درک می‌کنم، اما چاره دیگری نداشتم شروین حاجی‌پور در گفت‌وگو با امیرحسین قیاسی درباره فعالیت‌هایش پس از انتشار ترانه «برای» و برخ…