فرزاد فرزین با سفینه به کنسرت آمد!

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه198 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›موسیقی فیلم<<موسیقی فیلم کد خبر: 4200388 | 198 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۶:۴۰ | 7 November 2026 نبض خبرفرزاد فرزین با سفینه به کنسرت آمد! ورود جالب فرزاد فرزین در شب اول کنسرت تهرانش با سفینه فضایی را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200388/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:کنسرتویدیونبض خبرفرزاد فرزین گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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