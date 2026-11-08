ویدیوی رقص عجیب در کنسرت فرزاد فرزین

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه2370 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›موسیقی فیلم<<موسیقی فیلم تعداد بازدید: ۲۵۶ کد خبر: 4200590 | 2370 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۴:۳۴ | 8 November 2026 نبض خبرویدیوی رقص عجیب در کنسرت فرزاد فرزین ویدیوی رقص عجیب رقاص در کنسرت فرزاد فرزین که سوژه فضای مجازی شده را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200590/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:رقصکنسرتویدیونبض خبرفرزاد فرزینکنسرت فرزاد فرزین مطالب مرتبطفرزاد فرزین با سفینه به کنسرت آمد!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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