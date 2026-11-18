مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا گفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روسای جمهور روسیه و چین را افرادی «بزرگ و قدرتمند» تلقی کرده، به آنها حسادت می‌ورزد.

به گزارش تابناک،، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا شامگاه چهارشنبه در یک برنامه یوتیوب تحت عنوان «دِ رِست ایز پالیتیکس» عنوان کرد: فکر می‌کنم چیزی کهرئیس‌جمهور آمریکا را متمایز می‌کند این است که اورئیس‌جمهور روسیه و شیرئیس‌جمهور چین را مثلو بزرگ، درست مانند خودش می‌بیند.

سالیوان در ادامه افزود: عقیده ترامپ اینگونه است؛ به‌گونه‌ای که هر سه روسای جمهور بتوانند کنار هم بنشینند، به‌عنوان بازیگران قدرتمند و تعیین‌کننده جهان و به بقیه پیام بدهند. بزرگ‌ها دور هم می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند. کشورهای کوچک فقط منتظر می‌مانند تا به آنها گفته شود چه کار کنند. فکر می‌کنم این همان پیامی است که ترامپ در اینجا می‌فرستد.

تلاش پوتین برای رساندن روسیه به جایگاهی در میز قدرت‌های بزرگ

او ادعا کرد: فکر می‌کنم پوتین واقعا دارد روی این موضوع مانور می‌دهد. او می‌خواهد این دیدار به‌گونه‌ای جلوه کند که روسیه جایگاهی در میز قدرت‌های بزرگ دارد. انگار نسخه دوم کنفرانس یالتا است، جایی که قدرت‌های بزرگ جهان آینده را برای دیگران رقم می‌زنند. او به‌ویژه می‌خواهد اوکراین این موضوع را همین‌طور برداشت کند. آنها واقعا دارند این دیدار را طوری برجسته می‌کنند که گویی آمریکا، روسیه و چین کشورهایی هستند که آینده را تعیین می‌کنند و به آن شکل می‌دهند و بقیه کشورها اساسا مجبور خواهند بود آن آینده را بپذیرند و با آن کنار بیایند.

جیک سالیوان درباره ترامپ گفت: از نظر ترامپ، مهم‌ترین بازیگران جهان، رهبرانی از همان جنس افرادی هستند که او تحسین می‌کند؛ مردانی قدرتمند و باصلابت که صادقانه بگویم، او می‌خواهد شبیه آنها باشد و می‌خواهد آن‌ها هم دوستش داشته باشند. منظورم پوتین و شی جین‌پینگ است. او مدت‌هاست که شیفته این دو نفر شده است. فکر می‌کنم به نوعی، به توانایی آنها در سلطه بر نظام‌های سیاسی‌شان حسادت می‌کند.

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در پایان افزود: اگر بخواهیم از دیدگاه جی‌دی ونس، معاون ترامپ نگاه کنیم، پوتین در واقع قهرمان و پاسدار تمدن غرب است.

منبع: ایسنا

