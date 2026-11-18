فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا در منطقه سنتکام، رئیس ستادکل ارتش رژیم اسرائیل و رئیس موساد در اراضی اشغالی فلسطین دیدار و رایزنی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، ایال زامیر،امروز چهارشنبه در مقر «کریا» (وزارت جنگ رژیم صهیونیستی) بافرمانده ستاد مرکزی تروریست‌های آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این دیدار در چارچوب سفر برد کوپر به غرب آسیا در اراضی اشغالی فلسطین انجام شد.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، اضافه کرد: علاوه بر این، نشستی سه‌جانبه نیز میان این ۲ مقام و رومن گوفمن رئیس موساد (سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم کودک کش صهیونیستی) برگزار شد.

به گزارش الجزیره، ارتش اشغالگران صهیونیست در این خصوص اعلام کرد: نشست سه جانبه مذکور، بر چالش‌های امنیتی و تقویت آمادگی نظامی در هماهنگی با نیروهای مسلح آمریکا متمرکز بود.

منبع: مهر

