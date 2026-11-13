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اعتراض به سفر رئیس موساد به واشنگتن در اراضی اشغالی

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که «رومن گوفمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی و امنیتی با ایران، به واشنگتن سفر کرده است.

کد خبر: 4201670تاریخ انتشار: 141 بازدید۰

لیبرمن
به گزارش تابناک، «دورون کدوش» خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رئیس دستگاه موساد در حال حاضر در واشنگتن به سر می‌برد.

در همین راستا، خبرگزاری سما فلسطین نیز گزارش داد که «بن کاسپیت» تحلیلگر روزنامه «معاریو» فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، رئیس موساد را با هدف ترغیب «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای از سرگیری عملیات‌نظامی علیه ایران به واشنگتن اعزام کرده است.

بر اساس گزارش بن کاسپیت، این تحرک موجی از هشدارها و انتقادها را در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی برانگیخته است؛ به‌طوری که «گادی آیزنکوت» رهبر حزب یشار و مأمور تشکیل کابینه جدید و «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل خانه ماست» هشدار دادند که انگیزه‌های نتانیاهو از این اقدام «صرفاً سیاسی» است.

وی این گام را تلاشی برای سنگ‌اندازی و کارشکنی در مسیر تشکیل «کابینه تغییر» ارزیابی کردند.

منبع: ایرنا

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برچسب ها

آمریکااسرائیلرئیس موسادرومن گوفمن

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