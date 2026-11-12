هشدار آیزنکوت به نتانیاهو درباره اقدام علیه ایران

مأمور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی، در بحبوحه تنش‌ها با ایران به بنیامین نتانیاهو درباره اتخاذ تصمیم برای حمله نظامی به ایران با انگیزه‌های سیاسی هشدار داد و خواستار پرهیز از استفاده ابزاری از مسائل امنیتی برای حفظ قدرت شد.

به گزارش تابناک؛ گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار» و رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، به بنیامین نتانیاهو درباره اتخاذ تصمیم‌های امنیتی خطرناک و غیرضروری در شرایط بحران سیاسی اسرائیل هشدار داد.

آیزنکوت در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۱ نوامبر، نگرانی خود را از تحولات اخیر و گزارش‌هایی درباره دخالت‌های سیاسی در موضوعات حساس امنیت ملی ابراز کرد.

او در این نامه خطاب به نتانیاهو، با اشاره به سابقه همکاری خود با وی در ائتلاف سیاسی و تجربه‌اش در نظارت بر ساختارهای نظامی و امنیتی اسرائیل، نسبت به کشاندن نهادهای امنیتی به منازعات سیاسی هشدار داد.

رهبر حزب یاشار تأکید کرد نتانیاهو اکنون ریاست کابینه‌ای را بر عهده دارد که دیگر از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار نیست و به گفته او، تنها ۴۶ عضو کنست همچنان از نخست‌وزیری وی حمایت می‌کنند.

آیزنکوت همچنین درباره اتخاذ تصمیم‌های راهبردی و نظامی بر اساس منافع محدود سیاسی هشدار داد و گفت اسرائیل در شرایطی با تنش‌های فزاینده منطقه‌ای و ابهام درباره آینده رژیم اسرائیل روبرو است که به مسئولیت‌پذیری و خویشتنداری فوق‌العاده نیاز دارد.

وی از نتانیاهو خواست فشار بر مقام‌های ارشد امنیتی را متوقف کند و از هدایت اقدامات آنها در راستای اهداف سیاسی خود بپرهیزد.

آیزنکوت هشدار داد چنین دخالت‌هایی می‌تواند فرماندهان نظامی و مقام‌های امنیتی را در موقعیت‌های دشوار حقوقی و قانون اساسی قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه شکاف‌های سیاسی در اسرائیل عمیق‌تر شده است.

طبق این گزارش، این هشدار در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از اختلاف‌نظرهای تازه میان نتانیاهو و مقام‌های ارشد نظامی درباره احتمال اقدام علیه ایران منتشر شده و نگرانی‌ها درباره پیامدهای تشدید تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته است.

منبع: فارس



