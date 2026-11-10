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اسرائیل به دنبال متحدان جدید افتاد

همکاری با هند در حوزه پدافند هوایی، سایبری، تولید مشترک تسلیحات و... اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص در برابر شکل‌گیری ائتلافی میان پاکستان، عربستان و ترکیه.

کد خبر: 4200905تاریخ انتشار: 822 بازدید۰

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یک سند داخلی رژیم اسراییل می‌گوید: 'اسراییل باید همکاری‌های امنیتی و اقتصادی خود را با یونان، قبرس، امارات و به‌ویژه هند گسترش دهد. همکاری با هند در حوزه پدافند هوایی، سایبری، تولید مشترک تسلیحات و تنوع‌بخشی به منابع تأمین تجهیزات نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص در برابر شکل‌گیری ائتلافی میان پاکستان، عربستان و ترکیه.

منبع: هنرجنگ


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برچسب ها

هندرژیم صهیونیستیاسرائیلاماراتهمکاریهمکاری اقتصادی

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