اسرائیل به دنبال متحدان جدید افتاد

همکاری با هند در حوزه پدافند هوایی، سایبری، تولید مشترک تسلیحات و... اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص در برابر شکل‌گیری ائتلافی میان پاکستان، عربستان و ترکیه.

یک سند داخلی رژیم اسراییل می‌گوید: 'اسراییل باید همکاری‌های امنیتی و اقتصادی خود را با یونان، قبرس، امارات و به‌ویژه هند گسترش دهد. همکاری با هند در حوزه پدافند هوایی، سایبری، تولید مشترک تسلیحات و تنوع‌بخشی به منابع تأمین تجهیزات نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص در برابر شکل‌گیری ائتلافی میان پاکستان، عربستان و ترکیه.

منبع: هنرجنگ



