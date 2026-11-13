به گزارش تابناک؛منابع محلی بامداد جمعه از شنیده‌شدن صدای چند انفجار در جنوب لبنان خبر دادند.شبکه «المسیره» در خبری فوری گزارش داد که چند منطقه در جنوب لبنان هدف حملات نظامیان صهیونیست قرار گرفته است.بر این اساس، توپخانه اشغالگران، مناطق «وادی زبقین» ، «المنصوری» ، «زوطر الشرقیه» ، «حاریص» و «حداثا» را در چند نوبت گلوله‌باران کرد.جزئیات بیشتری از خسارات و اهداف این حملات تا لحظه انتشار این خبر منتشر نشده است و در صورت دریافت گزارش‌های بیشتر، به‌روز رسانی خواهد شد.