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اسرائیل جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد

منابع محلی بامداد جمعه از گلوله‌باران مناطقی در جنوب لبنان توسط توپخانه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

کد خبر: 4201536تاریخ انتشار: 60 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛منابع محلی بامداد جمعه از شنیده‌شدن صدای چند انفجار در جنوب لبنان خبر دادند.شبکه «المسیره» در خبری فوری گزارش داد که چند منطقه در جنوب لبنان هدف حملات نظامیان صهیونیست قرار گرفته است.بر این اساس، توپخانه اشغالگران، مناطق «وادی زبقین» ، «المنصوری» ، «زوطر الشرقیه» ، «حاریص» و «حداثا» را در چند نوبت گلوله‌باران کرد.جزئیات بیشتری از خسارات و اهداف این حملات تا لحظه انتشار این خبر منتشر نشده است و در صورت دریافت گزارش‌های بیشتر، به‌روز رسانی خواهد شد.

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برچسب ها

جنوب لبنانلبناننظامیان صهیونیستحملات

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