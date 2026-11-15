خدا قوت به احمد دنیامالی؛ عجب دستاوردی داشت وزیر ورزش!

وزیر ورزش و جوانان تمامی امور مربوط به ورزش را انجام داده، زیرساخت‌های ورزشی فراهم است، فدراسیون‌ها سر و سامان گرفته‌اند و حالا دستورش برای ورود قهرمانان به یک مکان ورزشی تبدیل به دستاورد شده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، با دستور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برای ورود پیشکسوتان و قهرمانان به مجموعه انقلاب کارت صادر می‌شود و همچنین این افراد می‌توانند از امکانات اقامتی رامسر بهره‌مند شوند. اقدامی که اگرچه در وهله اول یک خبر ساده است، اما پشت این خبر ساده چند روایت وجود دارد. نکته اول اینکه قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ایران چرا برای ورود به اماکن ورزشی دولتی این کشور باید هزینه پرداخت می‌کردند که اکنون کارت ورود آنها رایگان شده؟ نکته بعدی اینکه اگرچه باید این اقدام را به فال نیک گرفت که منزلت این افراد حفظ می‌شود، اما پیش از این چرا اقدامی صورت نگرفته بوده و حالا این موضوع تبدیل به یک دستاورد شده است؟

چه خبر از کارهای روی زمین مانده ورزش؟

موضوع از این قرار است که اتفاقات پرشماری در ورزش ایران روی زمین مانده است؛ از جمله این موارد می‌توان به وضعیت مبهم و ادامه‌دار ورزشگاه آزادی اشاره کرد که هر بار بازگشایی این ورزشگاه عقب می‌افتد و اکنون که وارد سومین سال بازسازی آن رسیده، بازهم مشخص نیست که چه زمانی می‌توان از این ورزشگاه به طور کامل بهره‌برداری کرد. ورزشگاهی که زمانی آبروی ورزش و فوتبال ایران بود، اما حالا وضعیت به جایی رسیده که مهدی تاج می‌گوید هیچ ورزشگاه استانداردی در کلاس A در ایران وجود ندارد که انگار باید این را هم مایه مباهات دانست!

فدراسیون‌ها روی هوا، وزیر به دنبال دستاورد

وضعیت فدراسیون‌های ورزشی هم چندان تفاوتی با زیرساخت‌های ورزش کشور ندارد. فدراسیون‌هایی که بعضاً رو به افول هستند، انتخابات چند فدراسیون ابطال شده و انتخابات چند فدراسیون دیگر هم در راه است که به جای رسیدگی به وضعیت آنها و خداحافظی سفت و سخت با رؤسایی که در ورزش کشور کارایی نداشتند، شاهد لابی‌های پشت پرده این افراد برای باقی ماندن در پست‌های خود یا رفتن به جای بهتر هستیم. در میان این همه اتفاق، حالا خبر می‌آید که «در راستای پاسداشت مقام و جایگاه قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر آنان از امکانات ورزشی و رفاهی، با دستور دکتر احمد دنیامالی، تسهیلات جدیدی در مجموعه‌های تحت پوشش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اختصاص یافت.»

قهرمانان کارت ورود می‌خواهند یا فضا برای کار کردن؟

پرسش از وزیر ورزش و جوانان که دستور او برای صدور کارت ورود به باشگاه انقلاب تبدیل به یک دستاور شده، این است که چه اتفاق مهمی قرار است با این دستور هم رقم بخورد؟ پرسش مهم‌تر از دنیامالی و تمامی وزرای پیشین ورزش هم شاید این باشد که چه اقدامی برای پیش‌برد بهتر ورزش صورت گرفته است و چقدر از ظرفیت این قهرمانان و پیشکسوتان در رشته‌های خودشان استفاده شده؟ جز معدود رشته‌های ورزشی که مدیرانی از جنس همان ورزش در رأس فدراسیون قرار گرفته‌اند، چقدر از ظرفیت قهرمانان ورزشی استفاده شده تا آنها خودشان به پیشرفت ورزش کمک کنند و مسیر را برای آینده بسازند؟ در بدنه این فدراسیون‌ها چقدر از ورزشکاران استفاده شده تا مدیرانی برای آینده ساخته شوند؟ این نقد قطعاً شامل فدراسیون‌هایی چون کشتی، وزنه‌برداری، روئینگ و... نیست که نتایج‌شان در بازی‌های آسیایی اخیر هم نشان دهنده مسیر درست آنها بوده، اما در خصوص فدراسیون‌های مختلفی است که روزهای روشنی را نمی‌توان برای آنها تصور کرد.

خبری که از هر طرف دردآور است

اگرچه باید غصه خورد که چرا قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور تا به امروز تا این اندازه هم مورد احترام نبودند که برای ورود به یک مکان ورزشی دولتی، نیازمند کارت ورود یا پرداخت ورودی نباشند، اما اکنون هم ارج نهادن به آنها در همین وضعیت حداقلی را هم باید ابتدای یک مسیر دانست. با این حال آنچه دردآور است، اینکه چنین دستوری از سوی وزیر ورزش و جوانان، حتی اگر روال قانونی یک اقدام دولتی باشد، تبدیل به خبر و دستاوردسازی می‌شود که به همه ثابت کنند که احمد دنیامالی اقدامی برای قهرمانان برداشته است. اما دریغ که در نگاه بزرگ‌تر، کارهای بسیار مهم‌تری در ورزش کشور روی زمین باقی مانده و رفته رفته وضعیت بغرنج‌تر می‌شود. جا دارد به احمد دنیامالی خدا قوت و خسته نباشید بگوییم که عجب دستاوردی را رقم زد!