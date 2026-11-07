به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با افت کیفیت و مدال همراه بود. در حالی که مدت‌هاست اعلام شده اعزام‌ها به صورت کیفی انجام می‌شود تا شانس مدال‌آوری بالاتر برود، کمیته ملی پارالمپیک ایران، سیاست خود را در زمینه کیفی گرایی اعمال کرد و با کاهش تعداد نفرات اعزامی نسبت به دوره قبلی، تلاش کرد تا درصد مدال‌آوری کاروان را افزایش دهد.

با این حال، نه تنها درصد مدال‌آوری نسبت به تعداد ورزشکاران اعزامی کاهش یافت که این بار کاروان ورزش ایران سقوط آزاد عجیبی هم در جدول مدالی داشت. ایران در دوره قبلی بازی‌های پاراآسیایی که به میزبانی هانگژو برگزار شده بود، با کسب ۴۴ مدال طلا، ۴۶ مدال نقره و ۴۱ مدال برنز پس از چین در رتبه دوم قرار گرفت، اما این دوره با ۲۶ مدال طلا، ۳۶ مدال نقره و ۴۰ مدال برنز، افت شدیدی داشت و کار خود را در رتبه ششم به پایان رساند.

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انتظارهایی که برآورده نشد و امیدهایی که ساخته شد

اگرچه فلسفه راه‌اندازی رشته‌های ورزشی پارالمپیکی برای افراد توانیاب، این بوده که این افراد هم بتوانند در جامعه به رقابت بپردازند، خانه‌نشین نباشند و سهمی از حضور در جامعه داشته باشند. چنین فلسفه‌ای به خودی خود، موضوع اعزام کیفی را کنار می‌زند و این سیاست نیاز به بازنگری دارد. با این حال، کاروان ورزش ایران حتی با همین داستان کیفی‌گرایی هم نتوانسته انتظارات را در این دوره برآورده کند.

زینب حاجی‌حسینی و جعفر جدی، دو خبرنگار با سابقه ورزشی که سال‌هاست در حوزه ورزش‌های پارالمپیکی در ایران فعالیت می‌کنند و تجربه حضور در مسابقات مختلف بین‌المللی در این حوزه را دارند، میهمان تابناک بودند تا به بررسی عملکرد کاروان ورزش ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا بپردازیم. مشروح این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه ببینید:



