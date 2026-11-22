رئیس جمهور با توجه به بندهای (۲) ، (۳) و (۶) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر شهید به منظور تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم، سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم که برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ تصویب شد را ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با ابلاغ سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم (۱۴۱۰-۱۴۰۵) به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان هواشناسی ایران تأکید کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر ۶ ماه گزارش پیشرفت اجرای مصوبات مذکور را بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، با تعیین چالش‌های اجرای سند، ارائه راهکارهای پیشنهادی و مبتنی بر شواهد به‌منظور رفع چالش‌ها، تدوین و جهت ارائه در شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

متن ابلاغیه رئیس جمهور به شرح زیر است:

سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم (۱۴۱۰ – ۱۴۰۵)

با توجه به بندهای (۲) ، (۳) و (۶) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) به منظور تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور مصوبه شماره ۱۲۲۶۹۵/ت ۶۴۵۳۸هـ) ، آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گردوغبار مصوب ۱۳۹۵، سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ تصویب شد.

۱- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان هواشناسی ایران موظفند با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، برنامه اجرایی و عملیاتی سازمان خود را با ذکر شاخص‌های اصلی عملکرد، در چارچوب سند یادشده و با استفاده از ظرفیت‌های ساختاری و نیروی انسانی موجود و بدون ایجاد هرگونه بار تشکیلاتی جدید و با رعایت کلیه قوانین و ضوابط تدوین و اجرا نمایند.

۲- کمیته راهبری «سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم» ذیل دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با عضویت نمایندگان رسمی دستگاه‌های اجرایی تشکیل و بر حسن اجرای سند نظارت خواهد کرد. دستورالعمل اجرایی کمیته راهبری مشتمل بر ترکیب و شرح وظایف حداکثر ظرف مدت ۳ ماه توسط دبیرخانه تهیه می‌شود.

استانداران سراسر کشور مسئول اجرای برش استانی این سند می‌باشند.

۳- دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای این سند، مکلفند منابع در اختیار و همچنین بودجه سنواتی خود را در سقف اعتبارات مصوب و در چارچوب قوانین و مقررات، تنظیم نمایند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر ۶ ماه گزارش پیشرفت اجرای مصوبات مذکور را بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، با تعیین چالش‌های اجرای سند، ارائه راهکارهای پیشنهادی و مبتنی بر شواهد به‌منظور رفع چالش‌ها، تدوین و جهت ارائه در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

دبیرخانه شورا مکلف است نسبت به بازخورد به گزارش‌های دریافتی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص پیشرفت اجرای مصوبات اقدام نماید.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی



