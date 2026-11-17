به گزارش تابناک، غلامحسین مظفری در پاسخ به زمان سفر، رئیس‌جمهوری، بهاظهار کرد: اینکه قرار بود طی روزهای جاری انجام شود، فعلاً بهافتاده است، اما برگزاری آن در آینده نزدیک همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مقدمات سفر فراهم شده و مصوبات و موضوعاتی که باید در جریان این سفر مطرح شود، مورد بررسی قرار گرفته است. امیدواریم این سفر بار دیگر به تعویق نیفتد و بتوانیم طی هفته‌های پیش‌رو میزبان رئیس‌جمهوری در استان باشیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به انجام بررسی‌های کارشناسی برای این سفر خاطرنشان کرد: اولویت‌های استان، به‌ویژه در حوزه پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، تا حد زیادی شناسایی و جمع‌بندی شده است. همچنین طبق روال معمول، پیش از سفر رئیس‌جمهوری، تیم‌های کارشناسی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی مربوطه وارد مذاکره می‌شوند تا مسائل و اولویت‌های استان بررسی و برای طرح در جریان سفر آماده شود.

منبع: ایسنا

