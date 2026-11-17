سفر پزشکیان به خراسان رضوی به تعویق افتاد
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تعویق افتادن سفر رئیس جمهوری به خراسان رضوی گفت: برگزاری این سفر در آینده نزدیک همچنان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش تابناک، غلامحسین مظفری در پاسخ به زمان سفر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، به خراسان رضوی اظهار کرد: این سفر که قرار بود طی روزهای جاری انجام شود، فعلاً به تعویق افتاده است، اما برگزاری آن در آینده نزدیک همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: مقدمات سفر فراهم شده و مصوبات و موضوعاتی که باید در جریان این سفر مطرح شود، مورد بررسی قرار گرفته است. امیدواریم این سفر بار دیگر به تعویق نیفتد و بتوانیم طی هفتههای پیشرو میزبان رئیسجمهوری در استان باشیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به انجام بررسیهای کارشناسی برای این سفر خاطرنشان کرد: اولویتهای استان، بهویژه در حوزه پروژههای عمرانی و اقتصادی، تا حد زیادی شناسایی و جمعبندی شده است. همچنین طبق روال معمول، پیش از سفر رئیسجمهوری، تیمهای کارشناسی و مدیران دستگاههای اجرایی استان با وزارتخانهها و دستگاههای ملی مربوطه وارد مذاکره میشوند تا مسائل و اولویتهای استان بررسی و برای طرح در جریان سفر آماده شود.
منبع: ایسنا
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