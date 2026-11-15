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حضور رئیس‌دفتر پزشکیان در مراسم ترحیم کوروش زارعی

محسن حاجی‌میرزایی به نمایندگی از رئیس‌جمهور در مراسم ترحیم کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان فقید، حضور یافت

کد خبر: 4202044تاریخ انتشار: 159 بازدید

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به گزارش تابناک؛ در این مراسم، ضمن ادای احترام به جایگاه هنری و فرهنگی زنده‌یاد کوروش زارعی، از سال‌ها فعالیت مؤثر و متعهدانه وی در عرصه هنرهای نمایشی و نقش‌آفرینی ارزشمند او در تولید و اجرای آثار فاخر، به‌ویژه آثار دینی و مذهبی، تجلیل شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با حضور در این آیین، بر اهمیت پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی و هنری کشور و ارج نهادن به هنرمندانی که هنر را در خدمت تعالی فرهنگی، ترویج ارزش‌های دینی و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی قرار داده‌اند، تأکید کرد.

منبع: ایرنا

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برچسب ها

هنرهای نمایشیمراسم ترحیمکوروش زارعیرئیس دفتر پزشکیان

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