محسن حاجی‌میرزایی به نمایندگی از رئیس‌جمهور در مراسم ترحیم کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان فقید، حضور یافت

به گزارش تابناک؛ در این مراسم، ضمن ادای احترام به جایگاه هنری و فرهنگی زنده‌یاد کوروش زارعی، از سال‌ها فعالیت مؤثر و متعهدانه وی در عرصه هنرهای نمایشی و نقش‌آفرینی ارزشمند او در تولید و اجرای آثار فاخر، به‌ویژه آثار دینی و مذهبی، تجلیل شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با حضور در این آیین، بر اهمیت پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی و هنری کشور و ارج نهادن به هنرمندانی که هنر را در خدمت تعالی فرهنگی، ترویج ارزش‌های دینی و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی قرار داده‌اند، تأکید کرد.

منبع: ایرنا