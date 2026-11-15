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پزشکیان پیام جدید صادر کرد
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز دیابت روز جهانی دیابت، با اشاره به آمار نگران کننده این بیماری در کشور تاکید کرد: دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز دیابت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز روز جهانی دیابت است. در جلسه ماه گذشته شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، آمار نگرانکنندهای از دیابت مطرح شد؛ بیش از ۱۴ درصد مردم مبتلا و حدود ۲۵ درصد در معرض ابتلا هستند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید براینکه تغذیه سالم و تحرک کافی ضروری است، تصریح کرد: دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.
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نظرات بینندگان
پزشکیان محبوب قلبها
بیچاره می گفت برنامه ندارم
ما می خندیدیم که عجب آدم صادقی است.
امیدوار بودیم وزارت بهداشت و دارو را مدیریت کند.
اما رهی خیال باطل
اگر ما نخواهیم دولت در کنار ما باشد کی را باید ببینیم؟
هر جا گفتید خیالتان راحت باشد ،نگرانی ما بیشتر و وضعیت بدتر شد .الان مردم عادی غذای ناسالم هم گیرشان نمیاد.بعد داری از همراهی برای تامین غذای سالم برای بیماران دیابتی حرف میزنی ؟
میدونید که رعایت رژیم غذایی بیماران دیابتی خیلی ساده و ارزان نیست .
پس حرف هوایی وبدون پشتوانه و غیر عملی نزنید
برای همین هست که اوضاع بنزین را به این روز انداختید،بابا خدا خیرت بده خواستی ما ملت صدها کیلومتر پیاده بریم تا قند بسوزانیم
رئیس دولتی که فقط بیانیه می دهد فارغ از امکان تهیه دارو چه گرانی دارو وچه رفع کمبود آن جز حرف درمانی هیچ دستاوردی ندارد چرا باید یک پزشک بفکر بیماران کشورش نباشد وافسار دارورا دست تجار دارو ساز بسپارد واقعا جای بسی تاسف است که رئیس دولت پزشک باشد ولی اولویت آن نه بیماران بلکه افزایش حقوق پزشکان باشد مردم نجیب ایران در دام اقتصاد آزاد دولت مانده اند
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