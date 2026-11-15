پزشکیان پیام جدید صادر کرد

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز دیابت روز جهانی دیابت، با اشاره به آمار نگران کننده این بیماری در کشور تاکید کرد: دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز دیابت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز روز جهانی دیابت است. در جلسه ماه گذشته شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، آمار نگران‌کننده‌ای از دیابت مطرح شد؛ بیش از ۱۴ درصد مردم مبتلا و حدود ۲۵ درصد در معرض ابتلا هستند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید براینکه تغذیه سالم و تحرک کافی ضروری است، تصریح کرد: دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.



