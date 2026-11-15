||12:03
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرمجازات همکاری با بیگانگان اعلام شد
117بازدید

سردار شریف: آمریکایی‌ها بازنده نظامی منطقه هستند

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با اشاره به شکست طرح‌ها و نقشه‌های دشمن در جنگ‌تحمیلی اخیر تاکید کرد: نیروهای مسلح کشور با آمادگی حداکثری، بازدارندگی مطلق را محقق خواهند کرد.

کد خبر: 4201982تاریخ انتشار: 117 بازدید

شریف

به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز، در یادواره شهدای ۱۵ شهید روستای برگه توابع شهر ساری در استان مازندران که با محوریت روحانی شهید اسفندیاری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبران کشور و رهبر شهید، کشتی انقلاب را با تدبیر و صلابت هدایت کردند و امروز نیز پرچمدار این مسیر، فرمانده معظم کل قوا هستند که اطاعت از ایشان، خواسته قلبی شهدا و ضامن سربلندی ملت است.

وی با اشاره به نقشه‌های دشمنان از آغاز انقلاب اسلامی گفت: دشمنان برای تجزیه ایران و نابودی انقلاب از هیچ کوششی فروگذار نکردند، اما انقلاب راه خود را امتداد داده و دشمن در تمامی طراحی خود تا این لحظه با شکست روبه‌رو بوده است. جرم امام و مردم ما این است که می‌خواهند استقلال داشته باشند و نمی‌خواهند برده انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها باشند؛ مردم می‌خواهند استقلال، آزادی و نظامی برآمده از اعتقادات، قرآن کریم و اهل‌بیت علیهم‌السلام را در قالب جمهوری اسلامی داشته باشند.

مشاور فرمانده کل سپاه با تشریح گذشته ایران عنوان کرد: آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها زمانی بر مقدرات کشور حاکم بودند و شیلات، نفت، گاز، دخانیات، فرهنگ، سیاست و امنیت مردم در دست دشمنان مستکبر بود؛ پهلوی‌ها نیز با حمایت استکبار روی کار آمدند. در ۴۸ سال گذشته پرچم مخالفت با جمهوری اسلامی دست استکبار بود و امروز در یادواره‌های شهدا قرار است به شهدا گزارش دهیم که آیا محکم در برابر ظالمان ایستاده‌ایم یا خیر؟

سردار شریف با تأکید بر دستاوردهای دفاعی کشور گفت: ما در امتداد راه شهیدان موفقیت‌های بزرگی داشته‌ایم و اگر امروز سرداران باقری‌ها، طهرانی‌مقدم، رشید، حاجی‌زاده و دیگر فرماندهان در بین ما نیستند، میراث آنان در امتداد دفاع مقدس اول که همان قوی شدن ایران اسلامی بود و محصول آن شهرهای موشکی، پهپادها، شناورها و مین‌های بازدارنده و ضد تجاوزگر است و آمریکایی‌ها را مستأصل و عصبانی کرده است، توسط رزمندگان و فرماندهان میراث دار آنان ادامه دارد.

سردار شریف دستاوردهای شگفتی‌ساز ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور در میدان ایستادگی، مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و در ادامه نبرد هرمز را برای دوستان و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی درس آموز و الهام بخش توصیف و گفت: ایران اسلامی ۴۷ سال است که در محاصره و تحریم استکبار جهانی و جبهه امریکایی صهیونی بوده است؛ اما اکنون با تحمیل شکست و اراده خود در دو جنگ اخیر به دشمن دامنه استیصال دشمن را به خاک تجاوزین رسانده است به گونه‌ای که اینک غرب نیز پیامدهای این جنگ تروریستی و ظالمانه را با محدودیت‌ها و گرانی‌ها در زیست روزانه جامعه خود می‌چشد.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر فرمانده معظم کل قوا به فرماندهان نیروهای مسلح تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب، «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرر فرمودند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود. در نیروهای مسلح، به لطف پروردگار، اطاعت از رهبری جدی، محکم و با صلابت است و هرگز روحیه محافظه‌کاری بر نیروهای مسلح حاکم نیست؛ شکست قطعی دشمن در برنامه نیروهای مسلح است و به فضل الهی با آمادگی حداکثری، بازدارندگی مطلق را محقق خواهیم کرد.

سردار شریف ادامه داد: در دیدارها و گفتگوهای دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقامات برخی کشورهای بزرگ به ویژه روسیه، پیام مقاومت، استقامت و توانمندی‌های بازدارنده کشور به آنان گزارش و منتقل شده است؛ با داشتن رهبری حکیم و شجاع، پشتیبانی ملت و همراهی با نیروهای مسلح، اگر آمریکایی‌ها دچار حماقت شوند شرایطی به مراتب بدتر از حال خواهند داشت.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها بازنده نظامی در منطقه هستند و دیگر هرگز اقتدار آمریکایی‌ها در منطقه بازنخواهد گشت و امیدواریم حاکمان کشورهای پیرامون ایران نیز به فهم این حقیقت برسند. آینده امت اسلامی در گرو استقامت است و هم پیمانان منطقه‌ای دشمن نیز باید از همراهی با صهیونیست‌های جنایتکار شرمگین باشند.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه باید وصیت شهدا را در یادواره‌ها مد نظر داشته باشیم و اطاعت از رهبری خواسته شهداست، خاطرنشان کرد: تلاش دشمنان این بود که بین ملت و رهبری شکاف ایجاد کنند و حذف فیزیکی رهبر شهید را در برنامه خود قرار دادند؛ همه صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی باید بدانیم اطاعت از رهبری نعمت‌الهی است و لازمه ادامه سربلندی این است که مطیع رهبری باشیم.

سردار شریف در پایان با تأکید به اهمیت نقش دستگاه‌ها و مدیران اجرایی در برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مشکلات مردم به ویژه در شرایط خطیر جنگی گفت: به مدیران تأکید داریم به مردم برسید و مشکلات روزمره آنان برای یک زندگی عزتمندانه را حل کنید و با تدبیر لازم در راستای رفع گره‌های معیشتی این مردم فهیم، غیور، دشمن شناس و همواره در صحنه‌های نیاز نظام و کشور اقدام کنید.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

آمریکانیروهای مسلحسردار شریفبازنده نظامی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.