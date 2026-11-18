به گزارش تابناک، انتشاربادادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه) تا اطلاع ثانوی به طور کاملشد.

این حکم قطعی، پاسخی به انتشار محتوایی بود که به دلیل تضاد با عفت عمومی و ارزش‌های فرهنگی جامعه، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته بود.

گفته می‌شود پیش از صدور این حکم نهایی، تلاش‌هایی انجام شده تا با اعمال تغییرات در نسخه پخش و حذف حدود ۲۰ ثانیه از صحنه جنجالی و مورد بحث، از حساسیت‌ها بکاهند و به نوعی از تیغ نظارت فرار کنند.

با این حال، پیگیری‌ها نشان می‌دهد سریال «یل» اکنون در وضعیتی است که تا زمان بازنگری اساسی و تأیید مراجع نظارتی، امکان ادامه انتشار نخواهد داشت.

منبع: تسنیم

