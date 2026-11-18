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اصلاح ۲۰ ثانیهای هم مانع توقف انتشار «یل» نشد
انتشار سریال «یل» با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی متوقف شد؛ نسخه جدید این مجموعه حدود ۲۰ ثانیه اصلاح شده بود.
به گزارش تابناک، انتشار سریال «یل» با دستور قضایی دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه) تا اطلاع ثانوی به طور کامل متوقف شد.
این حکم قطعی، پاسخی به انتشار محتوایی بود که به دلیل تضاد با عفت عمومی و ارزشهای فرهنگی جامعه، واکنشهای گستردهای را برانگیخته بود.
گفته میشود پیش از صدور این حکم نهایی، تلاشهایی انجام شده تا با اعمال تغییرات در نسخه پخش و حذف حدود ۲۰ ثانیه از صحنه جنجالی و مورد بحث، از حساسیتها بکاهند و به نوعی از تیغ نظارت فرار کنند.
با این حال، پیگیریها نشان میدهد سریال «یل» اکنون در وضعیتی است که تا زمان بازنگری اساسی و تأیید مراجع نظارتی، امکان ادامه انتشار نخواهد داشت.
منبع: تسنیم
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