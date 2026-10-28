الناز شاکردوست: حکم زندان مانع بازگشتم به ایران است

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، الناز شاکردوست در واکنش به ادعای مطرح‌شده در تبلیغات یکی از فیلم‌های سینمایی‌اش مبنی بر مهاجرت او از ایران، موضع‌گیری کرد. این بازیگر سینمای ایران، در واکنش به شایعه مهاجرت خود در کامنتی اعلام کرد که از ایران مهاجرت نکرده و حکم زندان مانع بازگشت او به کشور است.

این اظهارنظر در حالی مطرح شده که حکم یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مجازی و هنری او در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است.

واکنش الناز شاکردوست به شایعه مهاجرت

الناز شاکردوست در واکنش به شایعات مطرح‌شده درباره مهاجرتش تأکید کرده است که از ایران مهاجرت نکرده، اما به دلیل حکم زندان نمی‌تواند به کشور بازگردد. او این وضعیت را مهاجرت ندانسته و انتشار چنین اخباری را شایعه توصیف کرده است.

ماجرای محکومیت الناز شاکردوست چیست؟

پرونده قضایی این بازیگر پس از موضع‌گیری او درباره برخی اتفاقات و انتشار مطالبی در فضای مجازی تشکیل شد. در ادامه، دادگاه برای شاکردوست حکم حبس و محرومیت از فعالیت صادر کرد؛ حکمی که با اعتراض او و پیگیری وکیلش همراه شد.

روایت وکیل شاکردوست و توضیحات رسانه قوه قضاییه

وکیل الناز شاکردوست پیش‌تر درباره روند پیگیری پرونده و اعتراض به حکم صادرشده توضیحاتی ارائه کرده بود. در مقابل، رسانه قوه قضاییه در گزارشی درباره این پرونده اعلام کرد که محکومیت شاکردوست، برخلاف برخی روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی، به صرف ابراز همدردی یا مرثیه‌سرایی برای جان‌باختگان مربوط نبوده، بلکه به بازنشر ادعای کشته‌شدن ۴۰ هزار نفر ارتباط داشته است؛ ادعایی که این رسانه آن را کذب توصیف کرده است.

تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر؛ یک سال حبس و دو سال محرومیت

بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مجازی و هنری الناز شاکردوست در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. با تأیید این حکم، پیگیری‌های حقوقی برای تغییر یا رفع محکومیت او همچنان مورد توجه قرار دارد.

از خداحافظی با سینما تا ابهام درباره آینده حرفه‌ای

محکومیت و محدودیت‌های اعلام‌شده، آینده فعالیت حرفه‌ای شاکردوست را با ابهام روبه‌رو کرده است. اظهارنظر اخیر او درباره بازنگشتن به ایران نیز بار دیگر پرونده این بازیگر و پیامدهای آن را در کانون توجه قرار داده است.

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شنیده‌ها از رایزنی برای رفع محکومیت شاکردوست

شنیده‌های خبرنگار تابناک حاکی از آن است که یک کارگردان زن بانفوذ در تلاش است تا با رایزنی، زمینه رفع محکومیت الناز شاکردوست را فراهم کند. با توجه به تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، یکی از مسیرهای احتمالی برای پیگیری این موضوع، درخواست عفو عنوان شده است.

با این حال، تاکنون اطلاعات رسمی درباره نتیجه احتمالی رایزنی‌ها منتشر نشده است.