پیام اینستاگرامی عراقچی درباره نشست چهارجانبه تهران

پیام اینستاگرامی عراقچی در خصوص نشست چهارجانبه مقامات دفاعی امنیتی ایران، ترکیه، عربستان و‌ پاکستان؛ نشست تهران: امنیت پایدار در گرو مسئولیت‌پذیری جمعی است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۹۰
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پیام اینستاگرامی عراقچی درباره نشست چهارجانبه تهران

به گزارش تابناک، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پیام اینستاگرامی در خصوص نشست چهارجانبه مقامات دفاعی امنیتی ایران، ترکیه، عربستان و‌ پاکستان؛ نشست تهران نوشت: امنیت پایدار در گرو مسئولیت‌پذیری جمعی است.

وی گفت: نشست اخیر تهران با حضور جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، فرصت مغتنمی را برای پیشبرد گفت‌وگو درباره صلح و امنیت منطقه‌ای و مقابله‌ی مشترک با تهدیدات و چالش‌ها فراهم کرد. توافق بر ادامه رایزنی‌ها، گامی قابل توجه است. 

تبدیل این فرصت به همکاری پایدار، نیازمند توافق بر اصول، اعتمادسازی، احترام متقابل به حاکمیت کشورها و تعهدات عملی است. 

از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت پایدار باید با مشارکت کشورهای منطقه و بدون حضور نظامی و مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود. 

این رویکرد مبتنی بر مسئولیت‌پذیری کشورهای منطقه در تعیین سرنوشت خویش است. 

مقابله با شرارت‌ها و تجاوزگری رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب، ضرورتی بنیادین برای دفاع از استقلال و حاکمیت کشورها، و جلوگیری از گسترش جنگ است؛ همسایگان ما، اولویت ما.

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برچسب ها
عباس عراقچیوزیر امور خارجهنشست چهارجانبهایرانترکیهعربستانپاکستانپیام عراقچی
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