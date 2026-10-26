اظهارات محسن رضایی پس از پایان نشست چهارجانبه تهران

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان معتقد بودند راه حل مشکلات منطقه در همراهی هر چهار کشور با یکدیگر است؛ به این نتیجه رسیدیم که امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۳۹
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اظهارات محسن رضایی پس از پایان نشست چهارجانبه تهران

به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از پایان نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای گفت: همکاری‌های منطقه‌ای باید از مدت‌ها قبل شروع می‌شد و سفر مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان نشان داد تهدیدات آمریکایی‌ها تاثیر زیادی بر کشور‌های دنیا ندارد.

وی ادامه داد: درپی مقاومت ملت ایران و اقتدار نیرو‌های مسلح، فضای جدید و مثبتی در منطقه و در گفت‌و‌گو با مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان شکل گرفته است. نتایج مقاومت ملت ایران روز به روز محسوس‌تر می‌شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان معتقد بودند راه حل مشکلات منطقه در همراهی هر چهار کشور با یکدیگر است. به این نتیجه رسیدیم که امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد و از هرگونه مداخله خارجی باید جلوگیری شود.

سرلشکر رضایی همچنین گفت: تاکید شد رژیم صهیونی باید از جنوب لبنان از جنوب سوریه از غزه و کرانه غربی رود اردن عقب نشینی کند و دست از تجاوز بردارد.

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محسن رضاییدبیر شورای عالی امنیت ملینشست چهارجانبهعربستانخالد بن سلمانتهران
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