به گزارش تابناک؛ هادی نیرومند، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام، ضمن ابراز تأسف و تأثر از وقوع حادثه تلخ قتل مرحومه صدف حق‌بین در محدوده بخش چوکام، این ضایعه را به خانواده داغدار آن مرحومه تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

وی در تشریح جزئیات اولیه این پرونده اظهار کرد: برابر گزارش‌های اولیه مرجع انتظامی و اظهارات اخذشده از متهم در جریان تحقیقات مقدماتی، بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که متهم در ساعات پایانی شب حادثه، حدود ساعت ۲۱: ۳۰، به دنبال مقتول رفته و سپس به اتفاق یکدیگر در مراسم جشن تولد یکی از دوستان حضور پیدا کرده‌اند.

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دادستان خمام افزود: مطابق اظهارات متهم، در جریان این مراسم وی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کرده، در حالی که مقتول از مصرف آن امتناع کرده است. پس از آن، میان طرفین اختلاف و مشاجره لفظی شکل می‌گیرد که بررسی جزئیات و زمینه‌های بروز این اختلاف در دستور کار مرجع قضایی قرار دارد.

نیرومند با اشاره به بخش دیگری از اظهارات متهم تصریح کرد: حسب اظهارات اولیه، متهم حدود یک سال و نیم پیش یک قبضه سلاح شکاری تهیه کرده و حدود دو هفته پیش از وقوع حادثه نیز اقدام به خرید فشنگ برای آن کرده بود. همچنین وی مدعی شده است که از حدود یک هفته قبل از حادثه، قصد داشته شخص ثالثی را به قتل برساند؛ موضوعی که بنا بر اظهارات وی، ناشی از تصور وجود رابطه دوستی میان آن فرد و مقتول بوده است.

این مقام قضایی ادامه داد: بر اساس اظهارات متهم، وی از مقتول خواسته بود با آن شخص ثالث تماس گرفته و او را به محل مهمانی دعوت کند که با مخالفت مقتول مواجه شده است. متعاقب این اتفاق، متهم با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز قانونی، به سمت مقتول تیراندازی کرده و این اقدام منجر به فوت وی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام در تشریح اقدامات انتظامی و قضایی پس از وقوع حادثه گفت: متهم پس از ارتکاب این اقدام از محل متواری شده و چند ساعت بعد به منزل یکی از آشنایان خود مراجعه کرده است که متعاقب اطلاع‌رسانی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران انتظامی در محل حاضر شده و وی را دستگیر کردند.

وی با تأکید بر پیگیری قاطعانه پرونده خاطرنشان کرد: متهم در جریان تحقیقات مقدماتی به ارتکاب قتل اقرار کرده و با دستور بازپرس پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمام بازداشت شده است. تحقیقات قضایی با هدف روشن شدن تمامی ابعاد حادثه، بررسی انگیزه احتمالی ارتکاب جرم، نحوه تهیه و نگهداری سلاح و مهمات و سایر موضوعات مرتبط همچنان ادامه دارد و تصمیم نهایی پس از تکمیل تحقیقات و طی تشریفات قانونی اتخاذ خواهد شد.

در شامگاه شنبه ۳۰ آبان، دادستان خمام با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت آگاهانه خانواده‌ها بر روابط اجتماعی فرزندان اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های مهم والدین، شناخت محیط‌های رفت‌وآمد، دوستان و افرادی است که فرزندان با آنان معاشرت دارند. این نظارت باید در کنار محبت، گفت‌وگو، اعتماد متقابل و آگاهی‌بخشی مستمر صورت گیرد.

وی همچنین خطاب به جوانان توصیه کرد: در انتخاب دوستان و برقراری روابط اجتماعی، دقت و هوشیاری لازم را داشته باشند و از قرار گرفتن در موقعیت‌های پرخطر، اعتمادهای نسنجیده و تصمیم‌گیری‌های هیجانی که ممکن است امنیت و آینده آنان و خانواده‌هایشان را به مخاطره بیندازد، پرهیز کنند.

این مقام قضایی در پایان تأکید کرد: گاهی یک انتخاب نادرست در روابط و معاشرت‌های اجتماعی می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد ازاین‌رو صیانت از جان و امنیت شهروندان و پیشگیری از وقوع حوادث تلخ و خشونت‌آمیز نیازمند مسئولیت‌پذیری مشترک خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی است.

منبع: ایسنا