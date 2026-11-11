||17:29
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبربیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی در هفته کتاب کردستان/ دو کتابخانه روستایی افتتاح می‌شود
36بازدید
۰

فرماندار شهرستان مریوان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

جشنواره تئاتر خیابانی به برند فرهنگی و موتور توسعه شهرستان تبدیل شده است + فیلم

گروه استان‌ها - فرماندار مریوان با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: تداوم برگزاری این رویداد بین‌المللی، نقش مؤثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرستان، استان و کشور داشته و زمینه معرفی ظرفیت‌های مریوان را فراهم کرده است.

کد خبر: 4201279تاریخ انتشار: 36 بازدید۰

Screenshot_۲۰۲۶-۱۱-۱۱-۱۶-۴۷-۳۱-۴۰۶_com.miui.videoplayer

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «نژاد جهانی»، فرماندار شهرستان مریوان، با اشاره به اهمیت برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار کرد: برگزاری مستمر این جشنواره طی سال‌های گذشته، تأثیر چشمگیری در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی شهرستان، استان و کشور داشته است.


وی افزود: تئاتر خیابانی مریوان با ارتقای سطح کیفی اجراها، انتخاب موضوعات هدفمند و پرداختن به مسائل روز جامعه، توانسته جایگاه ویژه‌ای در عرصه فرهنگی کشور به دست آورد و به یک برند فرهنگی شاخص تبدیل شود.

فرماندار مریوان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این رویداد بین‌المللی تصریح کرد: جشنواره تئاتر خیابانی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مریوان و همچنین نمایش ظرفیت هنرمندان داخلی و بین‌المللی است.

نژادجهانی همچنین ابراز امیدواری کرد با برگزاری برنامه‌های جانبی از جمله اجراهای موسیقی، سمینارهای علمی و فعالیت‌های آموزشی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی جشنواره بیش از گذشته گسترش یابد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت چنین رویدادهایی می‌تواند علاوه بر تقویت جایگاه فرهنگی مریوان، زمینه رونق اقتصادی و معرفی هرچه بیشتر این شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم کند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

تئاترفرماندار مریوانتئاتر خیابانی مریوان

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.