فرماندار شهرستان مریوان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
جشنواره تئاتر خیابانی به برند فرهنگی و موتور توسعه شهرستان تبدیل شده است + فیلم
گروه استانها - فرماندار مریوان با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و هنری نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: تداوم برگزاری این رویداد بینالمللی، نقش مؤثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرستان، استان و کشور داشته و زمینه معرفی ظرفیتهای مریوان را فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «نژاد جهانی»، فرماندار شهرستان مریوان، با اشاره به اهمیت برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار کرد: برگزاری مستمر این جشنواره طی سالهای گذشته، تأثیر چشمگیری در حوزههای اجتماعی و اقتصادی شهرستان، استان و کشور داشته است.
وی افزود: تئاتر خیابانی مریوان با ارتقای سطح کیفی اجراها، انتخاب موضوعات هدفمند و پرداختن به مسائل روز جامعه، توانسته جایگاه ویژهای در عرصه فرهنگی کشور به دست آورد و به یک برند فرهنگی شاخص تبدیل شود.
فرماندار مریوان با اشاره به ظرفیتهای گسترده این رویداد بینالمللی تصریح کرد: جشنواره تئاتر خیابانی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای فرهنگی، هنری و اجتماعی مریوان و همچنین نمایش ظرفیت هنرمندان داخلی و بینالمللی است.
نژادجهانی همچنین ابراز امیدواری کرد با برگزاری برنامههای جانبی از جمله اجراهای موسیقی، سمینارهای علمی و فعالیتهای آموزشی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی جشنواره بیش از گذشته گسترش یابد.
وی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت چنین رویدادهایی میتواند علاوه بر تقویت جایگاه فرهنگی مریوان، زمینه رونق اقتصادی و معرفی هرچه بیشتر این شهرستان در سطح ملی و بینالمللی را فراهم کند.
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