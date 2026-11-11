گروه استان‌ها - فرماندار مریوان با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: تداوم برگزاری این رویداد بین‌المللی، نقش مؤثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرستان، استان و کشور داشته و زمینه معرفی ظرفیت‌های مریوان را فراهم کرده است.

جشنواره تئاتر خیابانی به برند فرهنگی و موتور توسعه شهرستان تبدیل شده است + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «نژاد جهانی»، فرماندار شهرستان مریوان، با اشاره به اهمیت برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار کرد: برگزاری مستمر این جشنواره طی سال‌های گذشته، تأثیر چشمگیری در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی شهرستان، استان و کشور داشته است.





وی افزود: تئاتر خیابانی مریوان با ارتقای سطح کیفی اجراها، انتخاب موضوعات هدفمند و پرداختن به مسائل روز جامعه، توانسته جایگاه ویژه‌ای در عرصه فرهنگی کشور به دست آورد و به یک برند فرهنگی شاخص تبدیل شود.

فرماندار مریوان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این رویداد بین‌المللی تصریح کرد: جشنواره تئاتر خیابانی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مریوان و همچنین نمایش ظرفیت هنرمندان داخلی و بین‌المللی است.

نژادجهانی همچنین ابراز امیدواری کرد با برگزاری برنامه‌های جانبی از جمله اجراهای موسیقی، سمینارهای علمی و فعالیت‌های آموزشی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی جشنواره بیش از گذشته گسترش یابد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت چنین رویدادهایی می‌تواند علاوه بر تقویت جایگاه فرهنگی مریوان، زمینه رونق اقتصادی و معرفی هرچه بیشتر این شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم کند.