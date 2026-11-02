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معرفی هیأت انتخاب جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

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گروه استان‌ها - اعضای هیأت انتخاب آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با صدور احکامی از سوی دبیر این جشنواره معرفی شدند.

کد خبر: 100000112تاریخ انتشار: 138 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اعضای هیأت انتخاب آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.

بر اساس احکام صادرشده از سوی فاتح بادپروا، دبیر نوزدهمین دوره این جشنواره، امیر مشهدی‌عباس، کاوه مهدوی، مصطفی کولیوندی، احمد صمیمی و اسماعیل پاشایی به‌عنوان اعضای هیأت انتخاب آثار این رویداد بین‌المللی منصوب شدند.

این هیأت مسئولیت بررسی و انتخاب آثار نمایشی متقاضی حضور در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را بر عهده دارد؛ جشنواره‌ای که یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و هنری استان کردستان و بستری برای معرفی ظرفیت‌های هنرهای نمایشی در فضای عمومی به شمار می‌رود.

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تئاتر خیابانی مریوان

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