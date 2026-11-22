گروه استان‌ها - فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، همزمان با هفته بسیج در سفری یک‌روزه به منطقه هورامان، ضمن بررسی وضعیت منطقه، با امام جمعه هورامان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از معتمدان و بزرگان این منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفر یک‌روزه فرمانده سپاه کردستان به هورامان؛ دیدار با خانواده شهدا و معتمدان منطقه + تصاویر

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، همزمان با هفته بسیج، سردار «جمشید رضایی» ، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، به همراه سرهنگ «سجاد رشتیانی» ، فرمانده سپاه سروآباد، در سفری یک‌روزه به منطقه هورامان سفر کرد.

در جریان این سفر، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با حضور در بخش‌های مختلف منطقه، از وضعیت هورامان بازدید کرد و در جریان شرایط، مسائل و ظرفیت‌های این منطقه قرار گرفت.

دیدار با امام جمعه هورامان، از دیگر برنامه‌های این سفر بود که طی آن موضوعات مرتبط با منطقه و مسائل مختلف مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.

سردار رضایی همچنین با حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهیدان و قدردانی از صبر و ایثار خانواده‌های آنان، با این خانواده‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار با جمعی از معتمدان، بزرگان و چهره‌های اثرگذار هورامان نیز از دیگر برنامه‌های فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این سفر بود.

این سفر در چارچوب برنامه‌های هفته بسیج و با هدف حضور میدانی، ارتباط نزدیک‌تر با مردم، بررسی وضعیت منطقه و تکریم خانواده‌های معظم شهدا انجام شد.