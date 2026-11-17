گروه استان‌ها - اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس، در راستای برگزاری کنگره ملی بزرگداشت ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تبیین نقش‌آفرینی رزمندگان این لشکر از دوران دفاع مقدس تاکنون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس، در راستای برگزاری کنگره ملی بزرگداشت ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان عصر امروز در سنندج برگزار شد.

این اجلاسیه با محوریت پاسداشت مقام شامخ شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس، یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و بازخوانی حماسه‌آفرینی شهدای این لشکر از دوران دفاع مقدس تاکنون برگزار شد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای بازخوانی تاریخ پرافتخار دفاع مقدس، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و پاسداشت میراث معنوی رزمندگانی است که برای دفاع از امنیت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند.

اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس بخشی از برنامه‌های کنگره ملی بزرگداشت ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان است که با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در استان برگزار می‌شود.