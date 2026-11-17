گروه استان‌ها - حضور مردم در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان، جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های شهدا و تجدید پیمان با راه پرافتخار مردانی است که برای دفاع از ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.

اینجا کردستان است؛ سرزمین غیرت، وفاداری و ایثار؛ دیاری که نام ۵ هزار و ۵۳۶ شهید آن، روایتگر عشق به وطن، دفاع از اسلام و ایستادگی در برابر دشمنان است.

در حاشیه برگزاری اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان، خبرنگار تابناک در استان کردستان در گفت‌وگو با مردم حاضر در این مراسم، از پیام این اجتماع به ملت‌ها و افکار عمومی جهان پرسیده است؛ پیامی که محور اصلی آن، زنده بودن راه شهدا و پایبندی مردم به آرمان‌های آنان است.





شرکت‌کنندگان در این اجلاسیه با تأکید بر اینکه ملت ایران خود را مدیون خون شهدا می‌داند، اعلام کردند که پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ادامه مسیر شهیدان، وظیفه‌ای همیشگی است و حضور آنان در چنین مراسم‌هایی، نشانه‌ای از تداوم این عهد و پیمان است.

یکی از حاضران با اشاره به ایثار شهدا در راه وطن و اسلام گفت: شهدا با خون خود از ایران و انقلاب اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که از خون آنان پاسداری کنیم و اجازه ندهیم پرچمی که به دست شهدا برافراشته شده، بر زمین بماند.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نیز با اشاره به پیام جهانی این اجلاسیه اظهار داشت: حضور مردم نشان می‌دهد که راه شهیدان همچنان زنده است و ملت ایران با الگوگیری از آنان، در برابر استکبار ایستادگی می‌کند.

در این میان، مردم کردستان نیز با تأکید بر آمادگی خود برای دفاع از ایران اسلامی، امنیت و تمامیت ارضی کشور، تصریح کردند که تا پای جان پای آرمان‌های شهدا و میهن خود خواهند ایستاد.

اشاره به نام و راه شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی و رهبر شهید نیز در سخنان حاضران پررنگ بود؛ مردمی که پیام خود را با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر منافق» بیان کردند.

آنچه از میان گفت‌وگوهای مردم در این اجلاسیه به گوش می‌رسد، یک پیام مشترک است: ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان تنها بخشی از تاریخ این سرزمین نیستند؛ راه و آرمان آنان همچنان در حافظه جمعی مردم زنده است و نسل امروز خود را ادامه‌دهنده مسیر ایثار و