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پدر شهید مفقودالاثر میلاد جعفری در گفت‌وگو با تابناک مطرح کرد؛

به زنده بودن شهدا ایمان دارم + فیلم

گروه استان‌ها - پدر شهید مفقودالاثر میلاد جعفری، با اشاره به ایمان و باور عمیق خود به زنده بودن شهدا نزد پروردگار گفت: به لطف خدا دلتنگی ندارم؛ چراکه دل به خدا بسته‌ام و یاد او مایه آرامش قلب‌هاست.

کد خبر: 4201639تاریخ انتشار: 27 بازدید۰
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پدر شهید مفقودالاثر مرزبانی میلاد جعفری که در جنگ رمضان به شهادت رسید، در مراسم ختم فرزندش، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: خداوند لطف و عنایت ویژه‌ای به ما داشته است و من با کمال یقین، شهدا را زنده می‌دانم و به قرآن کریم و احادیث ایمان کامل دارم.


وی افزود: برخی حقایق و رازهای شهادت را نمی‌توان با زبان بیان کرد و درک آن نیازمند بصیرت و باور قلبی است؛ من با تمام وجود در برابر خداوند، پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) سر تعظیم فرود می‌آورم و تسلیم اراده الهی هستم.
پدر این شهید والامقام در پاسخ به پرسشی درباره احساس خود از شهادت فرزندش تصریح کرد: برای من شهادت فرزندم عروسی است، نه عزا؛ چراکه به وعده الهی و زنده بودن شهدا ایمان دارم.
وی با بیان اینکه دلتنگی و اندوهی از این بابت ندارد، خاطرنشان کرد: دل به خدا بسته‌ام و به یاد او آرامش دارم؛ چراکه «أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» و کسی که همواره به یاد خدا باشد، آرامش را در محضر حضرت دوست می‌یابد.
پدر شهید میلاد جعفری در پایان با اشاره به ابیاتی از شعر فارسی، بر رضایت و تسلیم خود در برابر مشیت الهی تأکید کرد.
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پدر شهیدسنندجشهید مفقودالاثر

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