مردم کردستان بار دیگر وفاداری خود به انقلاب و شهدا را ثابت کردند + فیلم

سردار «جمشید رضایی»، فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان در حاشیه راهپیمایی تشییع پیکر شهدای گمنام اظهار کرد: مردم کردستان در طول ۴۷ سال عمر انقلاب اسلامی همواره در مراسم تشییع شهدا، به‌ویژه شهدای گمنام، حضوری باشکوه داشته‌اند.

وی افزود: تقارن مراسم تشییع شهدای گمنام با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، شور و حال ویژه‌ای در میان مردم استان ایجاد کرده و مردم کردستان بار دیگر با حضور خود ثابت کردند که به انقلاب اسلامی وفادار هستند و برای تجدید بیعت با شهدا به میدان آمده‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به ۱۷ ساله بودن یکی از شهدای گمنام که در سنندج به خاک سپرده می‌شود، تصریح کرد: این شهید نوجوان پیام ایستادگی و مقاومت را به نسل جوان منتقل می‌کند؛ جوانی که چند دهه پیش به فرمان تاریخی معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره)، لبیک گفت و جان خود را در راه دفاع از اسلام و میهن فدا کرد.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: امروز نسل جوان نیز فرهنگ ارزشمند ایثار، شهادت و مقاومت را از همین شهدا به ارث برده و باید با الگوگیری از آنان، ادامه‌دهنده راه پرافتخار شهیدان باشد.