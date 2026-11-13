فرمانده انتظامی استان کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
اقتدار و امنیت امروز ایران، ثمره خون شهداست + فیلم
گروه استانها - فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: امنیت، اقتدار و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتهای بزرگ، حاصل جانفشانی و خون پاک شهداست و مردم با حضور در مراسم تشییع شهدای گمنام، بار دیگر بر ادامه راه آنان تا پیروزی نهایی تأکید کردند.
سردار «یحیی الهی»، فرمانده انتظامی استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و حاشیه راهپیمایی تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: هر آنچه امروز در پهنه ایران اسلامی از امنیت و اقتدار داریم و توانستهایم در برابر قدرتهای بزرگ جهان ایستادگی کنیم، به برکت انقلاب اسلامی و جانفشانی شهدای والامقام است.
وی افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر ابرقدرتها موضوعی است که امروز همه دنیا شاهد آن هستند و در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز جلوههایی از این قدرت و ایستادگی به نمایش گذاشته شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به حضور پرشور مردم، نیروهای مسلح و مسئولان در مراسم تشییع شهدای گمنام تصریح کرد: این حضور نشاندهنده تجدید بیعت و عهد دوباره مردم با شهداست؛ عهدی که در آن اعلام میکنیم شما رفتید و ما ماندیم تا راه پرافتخارتان را ادامه دهیم.
سردار الهی خاطرنشان کرد: مردم با حضور در این مراسم نشان دادند که تا پیروزی قطعی، پای آرمانهای انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا ایستادهاند و اجازه نخواهند داد راه و اهداف آنان به فراموشی سپرده شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.