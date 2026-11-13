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آخرین خبرمردم کردستان بار دیگر وفاداری خود به انقلاب و شهدا را ثابت کردند + فیلم
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فرمانده انتظامی استان کردستان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

اقتدار و امنیت امروز ایران، ثمره خون شهداست + فیلم

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: امنیت، اقتدار و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های بزرگ، حاصل جان‌فشانی و خون پاک شهداست و مردم با حضور در مراسم تشییع شهدای گمنام، بار دیگر بر ادامه راه آنان تا پیروزی نهایی تأکید کردند.

کد خبر: 4201598تاریخ انتشار: 54 بازدید۰

الهی

سردار «یحیی الهی»، فرمانده انتظامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و حاشیه راهپیمایی تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: هر آنچه امروز در پهنه ایران اسلامی از امنیت و اقتدار داریم و توانسته‌ایم در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستادگی کنیم، به برکت انقلاب اسلامی و جان‌فشانی شهدای والامقام است.


وی افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر ابرقدرت‌ها موضوعی است که امروز همه دنیا شاهد آن هستند و در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز جلوه‌هایی از این قدرت و ایستادگی به نمایش گذاشته شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به حضور پرشور مردم، نیروهای مسلح و مسئولان در مراسم تشییع شهدای گمنام تصریح کرد: این حضور نشان‌دهنده تجدید بیعت و عهد دوباره مردم با شهداست؛ عهدی که در آن اعلام می‌کنیم شما رفتید و ما ماندیم تا راه پرافتخارتان را ادامه دهیم.

سردار الهی خاطرنشان کرد: مردم با حضور در این مراسم نشان دادند که تا پیروزی قطعی، پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد راه و اهداف آنان به فراموشی سپرده شود.

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برچسب ها

شهید گمنامسنندجتشییع و تدفین شهید گمنام

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