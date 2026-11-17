گروه استان‌ها - فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان، با قدردانی از حضور مردم در این مراسم، تأکید کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه و میدان، دشمنان به‌ویژه آمریکا را در رسیدن به اهدافشان ناکام می‌گذارد.

سرلشکر «عبدالرضا عابد» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به حضور مردم در مراسم بزرگداشت شهدا اظهار کرد: مردمی که امروز برای ادای احترام به شهدا وقت گذاشتند و از نزدیک برای لبیک به آرمان‌های والای آنان در این مراسم حضور یافتند، نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند.





وی افزود: قطعاً آمریکای جنایتکار در برابر مردمی که با این حضور پرشور در خیابان‌ها و میدان‌ها از اهداف و آرمان‌های خود دفاع می‌کنند، هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به جایگاه معنوی شهدا خاطرنشان کرد: شهدا امروز در میان ما حضور دارند؛ اگرچه ما آن‌ها را نمی‌بینیم، اما آن‌ها ما را می‌بینند و از این حضور و همدلی مردم خوشحال هستند.

عابد در پایان از برگزارکنندگان این مراسم به دلیل برگزاری منظم و شایسته اجلاسیه قدردانی کرد و گفت: به همه دست‌اندرکاران این مراسم خداقوت می‌گویم و درود می‌فرستم به مردمی که با حضور خود به شهدا ادای احترام کردند