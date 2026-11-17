فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
حضور مردم در صحنه، دشمنان را ناکام میگذارد + فیلم
گروه استانها - فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیتالمقدس کردستان، با قدردانی از حضور مردم در این مراسم، تأکید کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه و میدان، دشمنان بهویژه آمریکا را در رسیدن به اهدافشان ناکام میگذارد.
سرلشکر «عبدالرضا عابد» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به حضور مردم در مراسم بزرگداشت شهدا اظهار کرد: مردمی که امروز برای ادای احترام به شهدا وقت گذاشتند و از نزدیک برای لبیک به آرمانهای والای آنان در این مراسم حضور یافتند، نشان دادند که همچنان پای آرمانهای شهدا ایستادهاند.
وی افزود: قطعاً آمریکای جنایتکار در برابر مردمی که با این حضور پرشور در خیابانها و میدانها از اهداف و آرمانهای خود دفاع میکنند، هیچ غلطی نمیتواند بکند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) با اشاره به جایگاه معنوی شهدا خاطرنشان کرد: شهدا امروز در میان ما حضور دارند؛ اگرچه ما آنها را نمیبینیم، اما آنها ما را میبینند و از این حضور و همدلی مردم خوشحال هستند.
عابد در پایان از برگزارکنندگان این مراسم به دلیل برگزاری منظم و شایسته اجلاسیه قدردانی کرد و گفت: به همه دستاندرکاران این مراسم خداقوت میگویم و درود میفرستم به مردمی که با حضور خود به شهدا ادای احترام کردند
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.