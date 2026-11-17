فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان تأکید کرد؛
کردستان از استانهای امن کشور است
گروه استانها ـ فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با تأکید بر تلاش شبانهروزی نیروهای مسلح برای تأمین امنیت استان گفت: امنیت پایدار کردستان حاصل خون شهدا، آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «جمشید رضایی» در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیتالمقدس کردستان که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: رزمندگان استان بهصورت شبانهروزی در مرزها و شهرهای کردستان برای تأمین امنیت پایدار تلاش میکنند.
وی افزود: امروز کردستان به برکت خون شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح، از استانهای امن کشور به شمار میرود.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به نقش خانوادههای معظم شهدا در زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شهدا به آرزوی خود رسیدند، اما خانوادههای آنان همچنان با داغ عزیزانشان زندگی میکنند و صبر و استقامت این خانوادهها شایسته قدردانی است.
سردار رضایی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مقاومت تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت را از مکتب امامین انقلاب و سیدالشهدا(ع) به ارث بردهایم و باید با حفظ آمادگی نیروهای مسلح و حمایت مردم، در برابر تهدیدها ایستادگی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امنیت امروز کردستان حاصل مجاهدت رزمندگان، آمادگی نیروهای مسلح و همراهی مردم است و این مسیر با هدایت فرماندهان نظامی و پشتیبانی مردم ادامه خواهد داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.