گروه استان‌ها ـ فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی نیروهای مسلح برای تأمین امنیت استان گفت: امنیت پایدار کردستان حاصل خون شهدا، آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی» در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: رزمندگان استان به‌صورت شبانه‌روزی در مرزها و شهرهای کردستان برای تأمین امنیت پایدار تلاش می‌کنند.

وی افزود: امروز کردستان به برکت خون شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح، از استان‌های امن کشور به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به نقش خانواده‌های معظم شهدا در زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شهدا به آرزوی خود رسیدند، اما خانواده‌های آنان همچنان با داغ عزیزانشان زندگی می‌کنند و صبر و استقامت این خانواده‌ها شایسته قدردانی است.

سردار رضایی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مقاومت تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت را از مکتب امامین انقلاب و سیدالشهدا(ع) به ارث برده‌ایم و باید با حفظ آمادگی نیروهای مسلح و حمایت مردم، در برابر تهدیدها ایستادگی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امنیت امروز کردستان حاصل مجاهدت رزمندگان، آمادگی نیروهای مسلح و همراهی مردم است و این مسیر با هدایت فرماندهان نظامی و پشتیبانی مردم ادامه خواهد داشت.