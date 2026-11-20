گروه استان‌ها - دوره آموزشی تخصصی مدیران مدارس شبانه‌روزی استان کردستان با محوریت ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود خدمات رفاهی، تقویت نظارت و بهره‌گیری از رویکردهای پژوهشی برگزار شد و مسئولان آموزش و پرورش استان بر ضرورت فراهم‌سازی محیطی امن و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، دوره آموزشی تخصصی با محوریت بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت مدارس شبانه‌روزی استان برگزار شد و ابعاد مختلف مدیریتی، آموزشی، رفاهی، پژوهشی و نظارتی این مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

«سیدحجت‌الله موسوی» ، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کردستان، در این دوره با تأکید بر جایگاه راهبردی مدارس شبانه‌روزی اظهار کرد: فلسفه تأسیس این مدارس، تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر تحصیلی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار است.

وی با اشاره به پرداخت کامل سرانه‌های مربوط به این مدارس در طول یک سال گذشته افزود: مدیران باید با نگاهی تربیتی، برنامه‌محور و مسئولانه، محیطی امن، بانشاط و امیدبخش برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان فراهم کنند.

در ادامه، «هیرش رضایی» ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش کردستان، مدیریت بهینه منابع و تأمین زیرساخت‌های رفاهی را از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت: پشتیبانی از مدارس شبانه‌روزی و تجهیز خوابگاه‌ها، زمینه استمرار تحصیل دانش‌آموزان مستعد مناطق روستایی و عشایری را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: توزیع عادلانه امکانات و کاهش دغدغه‌های مدارس شبانه‌روزی باید با جدیت دنبال شود.

«سیروس قائم‌پناه» ، رئیس اداره حراست آموزش و پرورش استان کردستان نیز با اشاره به حساسیت فعالیت در مدارس شبانه‌روزی اظهار کرد: صیانت از سلامت جسمی، روانی و اخلاقی دانش‌آموزان در محیط خوابگاه‌ها از مسئولیت‌های مهم مدیران و سرپرستان است.

وی افزود: حراست آموزش و پرورش با رویکردی پیشگیرانه، مشاوره‌ای و حمایتی در کنار کادر اجرایی مدارس قرار دارد تا زمینه ایجاد فضایی امن و آرام برای دانش‌آموزان فراهم شود.

«شاهرخ محمدی» ، رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش استان نیز بر ضرورت استفاده از یافته‌های علمی در مدیریت مدارس شبانه‌روزی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری مبتنی بر پژوهش، تحلیل مسائل زیست خوابگاهی و بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریتی می‌تواند کارایی این مدارس را افزایش دهد.

وی آمادگی این مجموعه را برای حمایت از طرح‌های پژوهشی کاربردی در حوزه مدارس شبانه‌روزی اعلام کرد.

همچنین «هوشنگ ایزدی» ، رئیس اداره آموزش متوسطه اول، مهدی ولی‌ئی، رئیس اداره آموزش متوسطه دوم و ذبیح‌الله شاه‌محمدی، کارشناس مسئول مدارس شبانه‌روزی، در مباحث تخصصی جداگانه، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد آموزشی مدارس، پایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان خوابگاهی، تقویت برنامه‌های فوق‌برنامه و مشاوره تحصیلی تأکید کردند.

این مسئولان همچنین رفع افت تحصیلی احتمالی و توجه جدی مدیران به کیفیت‌بخشی آموزشی را از الزامات ارتقای عملکرد مدارس شبانه‌روزی عنوان کردند.

«فرزانه فروزانفر» ، رئیس اداره تکنولوژی آموزشی دوره متوسطه نیز با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در بهبود فرایند یادگیری اظهار کرد: دسترسی برابر دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی به ابزارها و محتواهای نوین آموزشی، در کاهش فاصله تحصیلی و شکوفایی خلاقیت آنان نقش مؤثری دارد.

وی تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و پشتیبانی از مدارس در زمینه فناوری‌های آموزشی را از جمله برنامه‌های این حوزه برشمرد.

در پایان این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان ضمن بیان دغدغه‌ها و تبادل تجربیات خود، بر استمرار برگزاری کارگاه‌های تخصصی و تبدیل دستاوردهای آموزشی به برنامه‌های عملیاتی تأکید کردند؛ موضوعی که می‌تواند در ارتقای کیفیت آموزش و استانداردسازی خدمات خوابگاهی در مدارس شبانه‌روزی استان کردستان مؤثر باشد.