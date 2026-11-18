شناسایی دانشآموزان در معرض آسیب؛ مأموریت جدی مدارس کردستان
گروه استانها - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر اجرای دقیق برنامه ملی نماد، خواستار غربالگری بهموقع، شناسایی زودهنگام آسیبهای اجتماعی و تقویت نظام حمایت روانی و اجتماعی از دانشآموزان در مدارس استان شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سید فواد حسینی» ، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، در جلسه ستاد راهبری برنامه ملی نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) ، بر ضرورت اجرای دقیق و هدفمند این برنامه با مشارکت مدارس، خانوادهها و دستگاههای همکار تأکید کرد.
حسینی با بیان اینکه مدرسه مهمترین بستر برای شناسایی و حمایت از دانشآموزان است، اظهار کرد: برنامه ملی نماد صرفاً یک بخشنامه اداری نیست، بلکه یک زیستبوم حمایتی است که باید با مشارکت تمامی ارکان مدرسه و دستگاههای مرتبط عملیاتی شود.
وی افزود: هدف اصلی این برنامه ایجاد چتر حمایتی برای همه دانشآموزان، بهویژه افرادی است که در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند تا هیچ دانشآموزی از چرخه حمایتهای آموزشی و تربیتی خارج نماند.
غربالگری بهموقع؛ اولویت پیشگیری از آسیبها
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، تشخیص زودهنگام مشکلات و نیازهای دانشآموزان را نخستین گام برای مداخله مؤثر دانست و گفت: تأخیر در غربالگری میتواند فرصتهای طلایی پیشگیری را از بین ببرد؛ بنابراین مدارس استان باید با استفاده از سامانه نماد، فرآیند غربالگری را با دقت و مطابق زمانبندی انجام دهند.
حسینی همچنین با اشاره به اهمیت طرح همیار مشاور در مدارس، دانشآموزان مشارکتکننده در این طرح را بازوان توانمند نظام مشاوره دانست و افزود: ارتباط نزدیک دانشآموزان با یکدیگر، زمینه شناسایی زودهنگام مشکلات و تنشهای احتمالی را فراهم میکند.
وی بر ضرورت آموزش مستمر و توانمندسازی همیاران مشاور تأکید کرد و ترویج فرهنگ گفتوگو و مراجعه به مشاور را از اهداف مهم این طرح برشمرد.
مدارس؛ مسئول شناسایی و پیگیری مشکلات دانشآموزان
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر وضعیت روانی و اجتماعی دانشآموزان تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات کوچک و قابلحل به بحرانهای بزرگ تبدیل شوند.
وی افزود: مدیران و مشاوران مدارس باید وضعیت دانشآموزان را بهصورت مستمر رصد و اطلاعات مربوط به مشکلات احتمالی را تحلیل کنند تا در صورت نیاز، فرآیند ارجاع به مراکز مشاوره تخصصی و سازمانهای حمایتی با سرعت انجام شود.
حسینی با خطاب قرار دادن مدیران مناطق آموزشی استان خاطرنشان کرد: کیفیت اجرای برنامه نماد خط قرمز ماست و هرگونه غفلت در ثبت اطلاعات یا پیگیری پروندههای ارجاعی میتواند روند حمایت از دانشآموزان را با مشکل مواجه کند.
تأکید بر مشارکت خانوادهها و پایش روزانه عملکرد مناطق
وی همراهی خانوادهها را یکی از عوامل تعیینکننده در موفقیت برنامه ملی نماد دانست و گفت: آگاهسازی والدین از طریق انجمنهای اولیا و مربیان و برگزاری کارگاههای آموزشی میتواند اعتماد خانوادهها را جلب کرده و زمینه همکاری بیشتر آنان با مدارس را فراهم کند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات ستاد نماد در شهرستانها و مناطق استان شد و بر پایش روزانه آمار غربالگری و میزان پیشرفت اجرای برنامه تأکید کرد.
حسینی با بیان اینکه هدف از اجرای این برنامه صرفاً ارائه آمارهای اداری نیست، اظهار داشت: هدف اصلی، ارتقای کیفیت زندگی دانشآموزان و تضمین سلامت روانی و اجتماعی آنان است و تمامی اقدامات باید در راستای دستیابی به این هدف دنبال شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از توان تخصصی مشاوران، مسئولیتپذیری مدیران مدارس و مشارکت فعال همیاران مشاور، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و فراهم شدن محیطی امن و آرام برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان در استان کردستان فراهم شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.