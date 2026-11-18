گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر اجرای دقیق برنامه ملی نماد، خواستار غربالگری به‌موقع، شناسایی زودهنگام آسیب‌های اجتماعی و تقویت نظام حمایت روانی و اجتماعی از دانش‌آموزان در مدارس استان شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سید فواد حسینی» ، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، در جلسه ستاد راهبری برنامه ملی نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) ، بر ضرورت اجرای دقیق و هدفمند این برنامه با مشارکت مدارس، خانواده‌ها و دستگاه‌های همکار تأکید کرد.

حسینی با بیان اینکه مدرسه مهم‌ترین بستر برای شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان است، اظهار کرد: برنامه ملی نماد صرفاً یک بخشنامه اداری نیست، بلکه یک زیست‌بوم حمایتی است که باید با مشارکت تمامی ارکان مدرسه و دستگاه‌های مرتبط عملیاتی شود.

وی افزود: هدف اصلی این برنامه ایجاد چتر حمایتی برای همه دانش‌آموزان، به‌ویژه افرادی است که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند تا هیچ دانش‌آموزی از چرخه حمایت‌های آموزشی و تربیتی خارج نماند.

غربالگری به‌موقع؛ اولویت پیشگیری از آسیب‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، تشخیص زودهنگام مشکلات و نیازهای دانش‌آموزان را نخستین گام برای مداخله مؤثر دانست و گفت: تأخیر در غربالگری می‌تواند فرصت‌های طلایی پیشگیری را از بین ببرد؛ بنابراین مدارس استان باید با استفاده از سامانه نماد، فرآیند غربالگری را با دقت و مطابق زمان‌بندی انجام دهند.

حسینی همچنین با اشاره به اهمیت طرح همیار مشاور در مدارس، دانش‌آموزان مشارکت‌کننده در این طرح را بازوان توانمند نظام مشاوره دانست و افزود: ارتباط نزدیک دانش‌آموزان با یکدیگر، زمینه شناسایی زودهنگام مشکلات و تنش‌های احتمالی را فراهم می‌کند.

وی بر ضرورت آموزش مستمر و توانمندسازی همیاران مشاور تأکید کرد و ترویج فرهنگ گفت‌وگو و مراجعه به مشاور را از اهداف مهم این طرح برشمرد.

مدارس؛ مسئول شناسایی و پیگیری مشکلات دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر وضعیت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات کوچک و قابل‌حل به بحران‌های بزرگ تبدیل شوند.

وی افزود: مدیران و مشاوران مدارس باید وضعیت دانش‌آموزان را به‌صورت مستمر رصد و اطلاعات مربوط به مشکلات احتمالی را تحلیل کنند تا در صورت نیاز، فرآیند ارجاع به مراکز مشاوره تخصصی و سازمان‌های حمایتی با سرعت انجام شود.

حسینی با خطاب قرار دادن مدیران مناطق آموزشی استان خاطرنشان کرد: کیفیت اجرای برنامه نماد خط قرمز ماست و هرگونه غفلت در ثبت اطلاعات یا پیگیری پرونده‌های ارجاعی می‌تواند روند حمایت از دانش‌آموزان را با مشکل مواجه کند.

تأکید بر مشارکت خانواده‌ها و پایش روزانه عملکرد مناطق

وی همراهی خانواده‌ها را یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت برنامه ملی نماد دانست و گفت: آگاه‌سازی والدین از طریق انجمن‌های اولیا و مربیان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌تواند اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده و زمینه همکاری بیشتر آنان با مدارس را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات ستاد نماد در شهرستان‌ها و مناطق استان شد و بر پایش روزانه آمار غربالگری و میزان پیشرفت اجرای برنامه تأکید کرد.

حسینی با بیان اینکه هدف از اجرای این برنامه صرفاً ارائه آمارهای اداری نیست، اظهار داشت: هدف اصلی، ارتقای کیفیت زندگی دانش‌آموزان و تضمین سلامت روانی و اجتماعی آنان است و تمامی اقدامات باید در راستای دستیابی به این هدف دنبال شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از توان تخصصی مشاوران، مسئولیت‌پذیری مدیران مدارس و مشارکت فعال همیاران مشاور، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم شدن محیطی امن و آرام برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان در استان کردستان فراهم شود.