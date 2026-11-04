گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش همبستگی اقوام و مذاهب در حفظ امنیت و استقلال کشور گفت: حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از ایران و آرمان‌های انقلاب، نشان‌دهنده هوشیاری و ایستادگی مردم استان در برابر مداخلات خارجی است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سید فواد حسینی»، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، صبح چهارشنبه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در سنندج، با اشاره به جایگاه تاریخی این روز در حافظه ملت ایران اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور سه واقعه مهم تاریخی است که هر یک به شکلی بیانگر مقابله ملت ایران با سلطه‌جویی و دخالت‌های آمریکا بوده و پیام مشترک آنها دفاع از استقلال و عزت ملی است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، افزود: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ به دنبال مخالفت با قانون کاپیتولاسیون، اعتراض خونین دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، سه مقطع تعیین‌کننده در تاریخ مبارزات ملت ایران به شمار می‌روند.

حسینی با بیان اینکه قانون کاپیتولاسیون توهینی آشکار به حاکمیت ملی و استقلال قضایی ایران بود، تصریح کرد: ملت ایران هیچ‌گاه نپذیرفته است که بیگانگان برای سرنوشت این کشور تصمیم بگیرند یا حقوق و منافع ملی آن را تحت سلطه خود قرار دهند.

کردستان اجازه تحقق سناریوهای دشمن را نداد

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه با اشاره به تجربه تاریخی مردم استان از مداخلات قدرت‌های خارجی خاطرنشان کرد: تحولات کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق و سوریه، نشان داده است که آمریکا در عمل به تعهدات خود قابل اعتماد نیست و مردم کردستان نیز با شناخت این رویکرد، همواره نسبت به اهداف و برنامه‌های بیگانگان هوشیار بوده‌اند.

وی افزود: با وجود تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و ناامنی، مردم کردستان با برخورداری از درک سیاسی و هوشیاری اجتماعی، اجازه ندادند برنامه‌های طراحی‌شده علیه امنیت استان به نتیجه برسد و در مقاطع حساس، انسجام و آرامش خود را حفظ کردند.

حسینی حضور مستمر مردم سنندج در تجمعات شبانه را نشانه‌ای از پایبندی آنان به امنیت و تمامیت ارضی کشور دانست و گفت: نزدیک به ۲۵۰ شب حضور مردم در میدان، پیام روشنی از ایستادگی و حمایت آنان از ایران اسلامی به همراه داشته است.

وی با تأکید بر اینکه دفاع از کشور مرز قومی و مذهبی نمی‌شناسد، اظهار کرد: مردم کردستان با تقدیم فرزندان خود در مسیر دفاع از ایران، بارها ثابت کرده‌اند که در کنار سایر اقوام این سرزمین، برای سربلندی و اقتدار کشور ایستاده‌اند.

اقتدار ایران در گرو همدلی اقوام و مذاهب است

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام حمایت از نظام و رهبری عنوان کرد و افزود: اجتماع امروز مردم سنندج، در کنار حضور گسترده ملت ایران در سراسر کشور، جلوه دیگری از همبستگی ملی و ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه است.

حسینی با انتقاد از رویکرد استکباری قدرت‌های سلطه‌گر بیان کرد: در نگاه سلطه‌جویانه، برخی کشورها خود را صاحب اختیار ملت‌های دیگر می‌دانند و انتظار دارند سایر جوامع از منافع، منابع و حق تصمیم‌گیری خود چشم‌پوشی کنند؛ رویکردی که ملت‌های مستقل و آزاده هرگز آن را نمی‌پذیرند.

وی وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب را مهم‌ترین پشتوانه امنیت و اقتدار ایران دانست و تأکید کرد: آنچه ملت ایران را در برابر فشارها و توطئه‌ها مقاوم کرده، عبور از مرزبندی‌های قومی و مذهبی و ایستادن در کنار یکدیگر برای دفاع از منافع مشترک ملی است.

مسئولان باید مطالبات معیشتی مردم را جدی بگیرند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه اشاره کرد و گفت: بخشی از دشواری‌های موجود ناشی از مسائل و کاستی‌های داخلی است، اما تحریم‌های یک‌جانبه و فشارهای اقتصادی آمریکا نیز به‌ویژه در زمینه تأمین دارو و کالاهای اساسی، بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی مؤثر باید در صدر اولویت‌های مدیران قرار گیرد، افزود: مردم انتظار دارند مسئولان با برنامه‌ریزی و تلاش جدی، زمینه بهبود وضعیت اقتصادی، تقویت معیشت خانوارها و رفع مشکلات موجود را فراهم کنند و در برابر مطالبات آنان پاسخگو باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به مدیریت شرایط استان در روزهای جنگ اظهار کرد: همراهی و هماهنگی مجموعه مدیریت استان، استاندار، نماینده ولی‌فقیه و دستگاه‌های اجرایی موجب شد نیازهای اساسی مردم تأمین شود و با وجود برخی مشکلات و افزایش قیمت‌ها، استان با بحران جدی در حوزه معیشت مواجه نشود.

وی همچنین از نقش نیروهای مسلح و مجموعه‌های تأمین‌کننده امنیت در حفاظت از مرزها و آرامش استان قدردانی کرد و گفت: ایستادگی و فداکاری این نیروها مانع از آن شد که دشمنان بتوانند اهداف خود برای ایجاد ناامنی در کردستان را عملیاتی کنند.

حسینی در پایان با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد: حضور و حمایت مردم، مسئولیت مدیران را دوچندان می‌کند و همه دستگاه‌ها باید با افزایش تلاش و ارتقای کیفیت خدمات، پاسخ شایسته‌ای به اعتماد و همراهی مردم بدهند.

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