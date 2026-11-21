گروه استان‌ها ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از پیشرفت ۹۷.۴ درصدی سرشماری کشاورزی در کردستان خبر داد و با تشریح اقدامات کارگروه مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی، از اجرای ۵۳ مصوبه و برنامه‌های گسترده برای عبور مطمئن از فصل زمستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «اکبر محمدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در این جلسه با اشاره به روند اجرای سرشماری کشاورزی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا پایان شب گذشته، پیشرفت سرشماری در کشور ۹۸.۷ درصد و در استان کردستان ۹۷.۴ درصد بوده است.

وی با قدردانی از همکاری فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، بهورزان و دهیاران افزود: کردستان در ارزیابی‌های کیفی سرشماری طی حدود ۲۰ روز رتبه نخست را در اختیار داشت و اکنون نیز از نظر کیفیت اجرا در میان سه استان برتر کشور قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش عوامل اجرایی، عملیات سرشماری در استان به‌زودی به پایان برسد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای توان مدیریتی، افزایش آگاهی و آشنایی مدیران با دستورالعمل‌ها و الزامات روز برگزار می‌شود و حضور مدیران در این برنامه‌ها ضرورت دارد.

وی همچنین از اختصاص ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار در قالب مسئولیت اجتماعی برای بهسازی و روکش آسفالت محور سه‌راهی ناظم‌آباد در شهرستان دهگلان خبر داد و افزود: همچنین سه میلیارد تومان از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و مراکز بهداشتی شهرستان سقز اختصاص یافته است.

اجرای ۵۳ مصوبه برای مدیریت مصرف انرژی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در ادامه گزارشی از عملکرد کارگروه مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی استان ارائه کرد و گفت: از زمان ابلاغ مسئولیت این کارگروه در تیرماه تا آبان‌ماه، هشت جلسه برگزار و ۵۳ مصوبه در راستای مدیریت مصرف و تقویت زیرساخت‌های انرژی استان به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به پایش ۵۳ مجموعه اداری و شناسایی ۲۰ ساختمان با مصرف غیرمتعارف انرژی اظهار کرد: در این مدت، بازدیدهای نظارتی از مجتمع‌های بین‌راهی، واحدهای تجاری، مساجد و ادارات انجام و حدود سه هزار اخطار در حوزه مدیریت مصرف انرژی صادر شده است.

محمدی کاهش حدود ۲.۵ میلیون مترمکعبی مصرف گاز، بهینه‌سازی یک‌هزار و ۳۷۸ موتورخانه و هوشمندسازی ۴۹۷ موتورخانه را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

وی همچنین از پیگیری طرح‌های زیرساختی گازرسانی در شهرهای بانه، دیواندره و سروآباد خبر داد.

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه استان به ۲۴۰ مگاوات رسیده و اجرای پروژه‌هایی با ظرفیت ۵۵۰ مگاوات نیز در دستور کار قرار دارد.

وی شناسایی ۲۵۸ مدرسه برای نصب سامانه‌های خورشیدی و تجهیز ۱۰۰ مدرسه به این سامانه‌ها را از دیگر برنامه‌های استان برشمرد و بر ضرورت تحقق هدف‌گذاری کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

آمادگی نانوایی‌ها برای شرایط اضطراری

محمدی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری و امنیت انرژی استان اظهار کرد: ساماندهی تأمین و توزیع سوخت جایگزین برای روستاهای دوردست، ایجاد سازوکار راستی‌آزمایی نیاز دستگاه‌ها و بررسی وضعیت واحدهای مصرف‌کننده انرژی از جمله برنامه‌های اجراشده بوده است.

وی افزود: تاکنون سه‌هزار و ۳۲۰ واحد در استان شناسایی و وضعیت انرژی آن‌ها بررسی شده است. همچنین ۵۲۲ نانوایی به برق اضطراری مجهز شده‌اند و ۴۶۱ نانوایی نیز قابلیت استفاده از سوخت دوگانه را دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به هدف‌گذاری تجهیز حداقل ۳۰ درصد نانوایی‌های استان به سامانه سوخت دوگانه، این اقدام را گامی مهم در تداوم خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری دانست.

آموزش بیش از ۳۰ هزار نفر در حوزه مدیریت انرژی

محمدی فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی را از محورهای مهم مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد و گفت: در قالب برنامه‌های آموزشی طرح ملی صبا، تاکنون ۱۳ هزار و ۲۲۳ دانش‌آموز و ۱۷ هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی آموزش دیده‌اند.

وی همچنین از تربیت ۴۵ مربی تخصصی و انعقاد چهار تفاهم‌نامه همکاری با نهادهای مرتبط خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های خدمات انرژی برای ارتقای بهره‌وری ساختمان‌های اداری تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تأمین سوخت جایگزین، آمادگی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف استان، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، زمستانی کم‌چالش و همراه با پایداری خدمات در کردستان سپری شود.