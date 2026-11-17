گروه استان‌ها - فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) از آمادگی این قرارگاه برای مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان کردستان خبر داد و گفت: با هماهنگی استاندار، زمینه حضور قرارگاه در پروژه‌های مورد نیاز استان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «عبدالرضا عابد» در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان، در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پیشمرگان مسلمان کرد، از نقش مردم کردستان در دفاع از انقلاب و تأمین امنیت کشور تجلیل کرد.

وی اظهار کرد: مردم کردستان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در کنار نظام و رزمندگان حضور داشتند و با وحدت و انسجام خود، توطئه‌های گروه‌های ضدانقلاب برای ایجاد ناامنی و جدایی این استان از کشور را ناکام گذاشتند.

عابد با اشاره به تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در کنار سپاه پاسداران افزود: فرزندان این سرزمین با ایثار و فداکاری برای برقراری امنیت تلاش کردند و رزمندگان کردستان علاوه بر دفاع از مناطق غرب کشور، در جبهه‌های جنوب نیز حضوری مؤثر داشتند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با اشاره به نقش رزمندگان لشکر ۲۲ بیت‌المقدس تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم در صفوف رزمندگان، نشان‌دهنده روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری مردم این استان بود.

وی همچنین با بیان خاطره‌ای از پیگیری رهبر شهید انقلاب برای حفظ استقلال یگان بیت‌المقدس گفت: پس از مطرح‌شدن موضوع ادغام این یگان با لشکری دیگر، در دیداری موضوع را با ایشان مطرح کردم که بلافاصله دستور پیگیری و حفظ استقلال این یگان صادر شد.

عابد در بخش دیگری از سخنان خود از رایزنی با استاندار کردستان برای اجرای طرح‌های عمرانی خبر داد و گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا آمادگی دارد در پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی استان مشارکت کند.

وی با اشاره به تجربه اجرای پروژه تأمین آب در استان خاطرنشان کرد: طرحی که طبق برنامه زمان‌بندی به یک تا دو سال زمان نیاز داشت، با تلاش مجموعه‌های اجرایی در مدت شش ماه به اتمام رسید.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در پایان بر ضرورت ادامه مسیر شهدا از طریق خدمتگزاری، تلاش برای آبادانی کشور و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد.