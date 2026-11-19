گروه استان‌ها - سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان امروز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه با اجرای نمایش خیابانی «شهر قشنگ» در پارک سرچشمه قروه آغاز به کار کرد؛ جشنواره‌ای که با برگزاری ۱۵ اجرای خیابانی در قروه و اجرای آثار صحنه‌ای در بیجار، میزبان علاقه‌مندان به هنر تئاتر است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان امروز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه با اجرای نمایش خیابانی «شهر قشنگ» به کارگردانی محمدمهدی رضایی در پارک سرچشمه قروه رسماً آغاز شد.

این دوره از جشنواره با رویکردی شهرستان‌محور، در دو بخش خیابانی و صحنه‌ای برگزار می‌شود؛ به‌طوری‌که نمایش‌های خیابانی در شهرستان قروه و آثار صحنه‌ای در شهرستان بیجار روی صحنه می‌روند و مورد داوری قرار می‌گیرند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، طی دو روز برگزاری جشنواره، ۱۵ اجرای خیابانی در میدان‌ها و پارک‌های شهر قروه اجرا می‌شود تا شهروندان و علاقه‌مندان بتوانند از نزدیک به تماشای آثار هنرمندان تئاتر استان بنشینند.

دبیری سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان بر عهده امید اکبر و دبیری اجرایی بخش خیابانی نیز بر عهده یونس صحرارو است.